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ادارة المستشفى الخاص الدولي المتوسطي بوجدة تتقدم بتعازيها الصادقة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته للا لطيفة

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ببالغ الحزن والأسى تلقت ادارة وأطر المستشفى الخاص الدولي المتوسطي بوجدة نبأ انتقال الأميرة للا لطيفة – حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات – الى جوار ربها … وبهذه المناسبة الحزينة تتوجه ادارة المستشفى الخاص الدولي المتوسطي بوجدة اطر واطباء وممرضين الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والى كل اصحاب السمو الأمراء الأجلاء والأميرات الجليلات باصدق عبارات التعازي راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحماته وان يسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا .
كما نسأله تعالى أن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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