الخميس 20 يونيو، 2024

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 20 يونيو 2024

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان :

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 يونيو، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي:

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 يونيو، على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة. وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم ينص على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص، أيضا، على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن علامة « مؤسسة الريادة »:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة « مؤسسة الريادة »، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وأوضح السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث علامة تحت مسمى « مؤسسات الريادة » كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا:

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 يونيو، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين كل من السيد علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛ والسيد عمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛ والسيد عبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛ والسيد الوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛ والسيد خالد المجديدي، مفتشا عاما.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين السيد مونصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي، تم تعيين السيد محسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر.

أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فتم تعيين السيد الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور.

(ومع: 20 يونيو 2024