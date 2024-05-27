متى تتم محاربة فوضى سياقة التهورـ والسياقة البهلوانية بحي القدس بوجدة

حيدا يحيى

في ظل التسيب الذي يشهده حي القدس في مراقبة سياقة التهور لأولاد لفشوش الذين ملؤوا الدنيا وشغلوا الساكنة ببث الذعر والفزع والرعب بدراجاتهم النارية الصاخبة وسيارات أولياءهم الفارهة التي تدل دلالة قاطعة على انتماء هؤلاء الشباب المتهور إلى أسر من « ذوك الناس » ذوي المال والجاه والنفود ما يجعلهم يرون أنفسهم فوق القانون خاصة في غياب اي حسيب اورقيب…

ولأضعكم في الصورة فإن هذا الحيز المكاني: شارع المقدس والمدار المحيط بمسجد القدس والنقطة المدارية لشارع سيدي معافا لا زال يؤرخ ويسجل لحوادث كارثية دامية ازهقت فيها أرواح شيبا وشبانا واطفالا …وما يؤكد هذا أدعوكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني « وجدة سيتي » -مشكورة – التي كانت دائما حاضرة في تغطية الوقفات التضامنية والاحتجاجية التي كانت تنظمها ودادية المقدس مطالبة الجهات المسؤولة بالتعامل بصرامة مع الفوضى التي يعرفها السير والجولان بمختلف شوارع هذا الحي ابتداء من الساعة السادسة مساء والتي تستمر الى وقت جد متأخر من الليل …

وتنتشر يوميا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لحوادث سير خطيرة ……

هذا هو حالنا نحن ساكنة حي القدس مع المتهورين و » أبناء لفشوش » وقد نغصوا على ساكنة حي القدس حياتهم اليومية خوفا وقلقا على فلذات أكبادنا وقد سجناهم في بيوتهم ،كما هو الشأن لحفيدي الذي أطفأ يومه شموع الذكرى السادسة لميلاده والذي كان وراء تسجيل هذا الشريط من شرفة بيته بتلقائية التصوير وعفوية التعليق أدعوكم حسن الإنصات والتمعن…وللمسؤولين واسع النظر عبر صفحتي بالفايسبوك …

يحي حيدا رئيس ودادية المقدس

https://www.facebook.com/share/v/23EEd9SudtpDL8v2/?mibextid=qi2Omg.