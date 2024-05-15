VIDEO عمليات جراحية مجانا بالمستشفى الخاص الدولي المتوسطي بوجدة

بنعامر محمد



منذا تدشينه بتاريخ 8 ابريل 2024 تتم بالمستشفى الخاص الدولي المتوسطي بوجدة اجراء العديد من العمليات الجراحية مجانا مائة بالمئة للمرضى المنخرطين ب بنظام التأمين الإجباري عن المرض » آ مو تضامن » ، هذا وقد اجريت يوم الجمعة الأخير 10 ماي 2024 اول عملية جراحية لمنخرط في هذا النظام » آمو تضامن » لاستئصال المرارة ، وذلك بعد اجراء كل التحاليل والفحوصات الاشعاعية بنفس المستشفى مجانا وذلك دون آداء اي مبلغ تكميلي من طرف المريض الذي قدم من احدى البوادي التابعة لجماعة عين الصفاء



ليس هذا هو النوع الوحيد من العمليات التي يتم اجراؤها بالمجان وبدون اي مقابل بالمستشفى الخاص الدولي المتوسطي بوجدة للمنخرطين بنظام التأمين الاجباري عن المرض » آمو تضامن » بل يتم ايضا اجراء مختلف العمليات الجراحية المعقدة في محتلف التخصصات بما في ذلك العمليات الجراحية على القلب ، .. بالاضافة الى اجراء مختلف الفحوصات الاشعاعية والتحاليل البيولوجية مجانا حيث لا يؤدي المريض اي مقابل لذلك …

هذا وفي اتصال بالمريض الذي اجريت له العملية الجراحية هاته ، عبر عن امتنانه وتشكراته للطبيب الجراح ولادارة المستشفى وطاقمها الطبي والتمريضي على العناية الفائقة التي حضي بها ، والظروف الممتازة التي احيط بها طيلة مكوثه بالمستشفى رفقة زوجته ، حيث قال بالحرف : » لا يمكنني ان اتصور انني كنت بمصحة او مستشفى وانما لقد كنت بالفعل بفندق من صنف 5 نجوم »

وفي الختام لا يسعنا الا ان نصفق لهذا السلوك التكافلي والتضامني مع المرضى المنتخرطين في نظام ( آمو تضامن ) الصادر عن المستشفى الخاص الدولي المتوسطي بوجدة ….آملين ان يستمرفي ذلك الى أبد الآبدين « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » صدق الله العظيم