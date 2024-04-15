وجدة تتعزز بمستشفى فاخر متعدد التخصصات وفق مواصفات دولية : المستشفى الخاص الدولي المتوسطي VIDEO

قدوري الحسين

تعززت مدينة وجدة والجهة الشرقية بمؤسسة صحية خاصة فاخرة على مساحة اجمالية تقدر بحوالي 8100 متر مربع ، مشيدة بتصميم يتميز بالمواصفات التي تتوفر في افخر المصحات الدولية بحيث يعتبر هذا المستشفى الخاص بوجدة هو الثاني او الثالث من نوعه افريقيا ، بل قد يتقدم على العديد من المصحات بالدول الغربية ، لكونها توفر للمرضى ظروفا جد مريحة لا تختلف في شيء عن فنادق 5 نجوم الفاخرة ، اذا استثنينا مهمتها العلاجية ووظائفها الصحية ، حيث يتوفر المستشفى الخاص الدولي المتوسطي على جميع التخصصات الطبية ، بالاضافة الى توفره على أحدث الأجهزة الصحية بمواصفات تعتبر آخر ما انتجته التكنولوجيا في مجال الاجهزة الصحية الالكترونية ( مثل اجهزة الفحص بالاشعة والصدى ، والرنين المغناطيسي ، واجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، واجهزة فحص القلب بتوفير آلات قياس دقات القلب في حالة الممارسة الرياضية او الاجهاد الجسدي … وآلة فحص البصر .,, الى غير ذلك من الآلات التي تستعمل في مختلف التخصصات الطبية ,,,.الخ )

كما يتوفر المستشفى الخاص بمركب جراحي يضم 9 قاعات مخصصة لكل انواع الجراحة بما في ذلك جراحة القلب والشرايين ، و جناح خاص للانعاش مجهز باحدث الأجهزة وفق مواصفات دولية ، يتكون من 23 غرفة انعاش …من بينها

6 غرف انعاش للشخصيات المهمة ( في آي بي ) تحتوي على اسرة اضافية للمرافقين للمريض وصالون وحمام …الخ _ كما يتوفر المستشفى الخاص الدولي المتوسطي على جناح خاص للولادة ويحتوي على غرف منفردة للولادة مجهزة بمختلف الاجهزة الطبية لتتبع حالة الجنين وامه خلال عملية الولادة بالاضافة الى توفر الغرفة على جهاز للتلفزة حيث يمكن للأم خلال الولادة ان تشاهد ايضا مختلف البرامج التلفزية بحضور زوجها معها في غرفة الولادة او احد اقاربها …كما يتوفر حناح الولادة على قسم للانعاش خاص بالاطفال الرضع حديثي الولادة الذين يولدون بمضاعفات صحية يتطلب الأمر وضعهم في حاضنات مجهزة باحدث اجهزة المراقبة والتتبع والعلاج …حيث يعتبر هذا القسم ثاني قسم للأطفال الرضع حديثي الولادة بالجهة الشرقية بعد المستشفى الجامعي

ويحتوي المستشفى الخاص ايضا على جناح مخصص للتصفية الدموية الدياليز ـ وجناح للعلاع الكيماوي ، …

كما يوجد بالمستشفى قسم خاص بالمستعجلات يشتغل 24سِ/ 24س و 7ايام/7ايام

كامرا الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، واكمابريس ، تأخذكم معها في جولة كاملة لمختلف مرافق المستشفى الخاص الدولي المتوسطي ….فشاهدوا هذه المعلمية الصحية التي تعتبر قيمة مضافة لمدينة الالفية