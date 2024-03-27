السيد محمد لمباركي المدير العام لوكالة تنمية اقاليم جهة الشرق : الوكالة ساهمت في انجازه ومواكبة وتمويل أكثرمن 600 مشروع VIDEO

قدوري الحسين



احتفاء بالذكرى 21 للخطاب الملكي التاريخي بوجدة يوم 18 مارس 2003 ، وخلال تناوله الكلمة بمقر ولاية جهة الشرق قال السيد محمد لمباركي المدير العام لوكالة تنمية اقاليم جهة الشرق ان هذه الأخيرة بصدد اصدار كتاب مهم ، يضم جميع المشاريع التي قامت الوكالة بانجازها او ساهمت فيها او واكبتها ، ويتعلق الأمر بحوالي 600 مشروع ، وسيعرض الكتاب خلال المعرض المغاربي للكتاب الذي سيتم تنظيمه ابتداء من تاريخ 17 ابريل المقبل بوجدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة

في كلمته ركز السيد مدير الوكالة على ثلاث نقاط اساسية

1 ـ هناك جيل يمكن تسميته جيل المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق …وهو الذي عليه ان يستمر في المشاركة الايجابية والفعالة لانجاح خارطة الطريق التي وضعتها المبادرة التنموية التي اطلقها جلالة الملك في خطابه التاريخي بوجدة ..وهو الجيل ـ يقول السيد محمد لمباركي ـ الذي لا يعرف الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي كانت عليها اقاليم الجهة قبل 18 مارس 2003 …حيث لم تكن الجهة تتوفر على العديد من البنيات التحتية ، ولا على المشاريع الاقتصادية والثقافية والعلمية …حيث كان ـ على سبيل المثال ـ السفر من اقاليم جهة الشرق الى فاس او الرباط او الدار البيضاء يستغرق من 6 ساعات الى 12 ساعة عبر الطريق الوطنية قبل انجاز الطريق السيار …

2 ـ ثم ان هذا الجيل فتح عينيه على مشاريع ملكية كبرى …مثل المحطة السياحية بمدينة السعيدية ، ثم مارتشيكا ، كلية الطب والصيدلة ، تكنوبول وجدة ، اكروبول بركان ، الحي الصناعي سلوان ، ميناء الناظور ، الطريق السيار …الخ …الخ

3 ـ تعدد الزيارات الملكية للجهة الشرقية حيث انه خلال العشرية الاولى للمبادرة قام صاحب الجلالة بحوالي 23 زيارة للجهة الشرقية واقاليمها ، وهو اكبر عدد من الزيارات قام بها جلالته لجهة من جهات المملكة مما يعني بشكل ملموس مدى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة لهذا الربوع من المملكة ، وحرصه وعنايته الكبيرة بتنميتها في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

كما اعتبر السيد محمد لمباركي ان قطاع الثقافة يعتبر قطاعا منتجا ، يمكنه ان يخلق هو الآخر مناصب للشغل ، لذلك تم انجاز العديد من المشاريع الثقافية بالجهة الشرقية ، مسارح ، ودور للشباب ، وقاعات للمحاضرات واللقاءات الثقافية والفنية ، بالاضافة الى تنظيم عدة تظاهرات ثقافية وفنية كبرى بمختلف اقاليم الجهة الشرقية …

وفي الاخير قال السيد المدير العام لوكالة تنمية اقاليم جهة الشرق ان الجهة تتميز بتراث غني جدا ، ومتنع ، بحيث ان كل منطقة من مناطق الجهة تتميز بشخصية خاصة بها ، فعلى سبيل المثال ، فان المكون الاجتماعي والثقافي والسياحي والتراثي لفيجيج ليس هو ما يوجد بالناظور ، ولا ما يمكن ان يتوفر عليه اقليم بركان ، او تاوريرت ، او جرسيف …الخ فلكل اقليم خاصياته وطابعه الثقافي والاجتماعي والفني …لذلك يمكن القول ان الجهة الشرقية هي جهة غنية بتعدد الثقافات ، وتعدد المنتوجات التراثية …ورغم هذا التعدد يمكن القول ان المبادرة الملكية التي اطلقها في خطاب 18 مارس 2003 قد ساهمت في وحدة الجهة وتكامل اقاليمها وعمالاتها ومدنها وقراها …

ونظرا لاهمية كلمة السيد محمد لمباركي فان الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقدم لزوارها التسجيل الكامل بالصوت والصورة لهذه الكلمة القيمة