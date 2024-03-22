التسجيل الكامل للعرض المفصل الذي قدمه السيد معاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد حول مخطط تنمية عمالة وجدة انكاد VIDEO

قدوري الحسين



تخليدا للذكرى 21 للخطاب الملكي السامي بوجدة بتاريخ 18 مارس 2003 والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لاخراج مدينة وجدة والجهة الشرقية من التهميش الذي طالها لعقود من الزمن ، حيث يعتبر الخطاب الملكي هذا بمثابة طفرة تاريخية تحققت بالجهة الشرقية في مختلف المجالات ، الاقتصادية ، الثقافية ، الاجتماعية ، الصحية والبنيات التحتية …

واختفاء بهذه المناسبة تم صباح يوم الاثنين 18 مارس 2024 بمقر ولاية جهة الشرق تنظيم النسخة الثانية من » شرقيات » بتعاون بين ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ووكالة الحوض المائي لملوية ، ويهدف هذا الحدث الى ترسيخ ا لاستمرارية والتزام مختلف الجهات الرسمية والمصالح اللامركزية محليا ، اقليميا وجهويا ، بل ووطنيا ، لتطوير النسيج الاقتصادي والاجتماعي لخلق تنمية الشاملة ومستدامة بهذا الربوع من المملكة

وبعد افتتاح هذا الحدث بآيات بينات من الذكر الحكيم ، وبعد الكلمة الترحيبية للسيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل مالة وجدة انكاد ، وكلمة رئيس الجهة بالنيابة السيد عمر حجيرة ، ثم كلمة السيد محمد لمباركي المدير العام لوكالة تنمية اقالية الجهة الشرقية …وكلمة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة …عاد السيد معاذ الجامعي ليقدم عرضا مفصلا تناول خلاله مخطط تنمية عمالة وجدة انكاد …ما تم انجازه ، وما هو في طور الانجاز …وما هو مبرمج للانجاز سواء على المدى القريب او المتوسط …

وفي ما يلي الخطوط العريضة لعرض السيد الوالي :

ـ 1 ـ المراحل الكبرى والرئيسية لتنمية عمالة وجدة انكاد بناء على التوجيهات الملكية في خطاب 18 مارس 2003

2 ـ دعائم التنمية بعمالة وجدة انكاد والتي ترتكز على اربعة محاور اساسية تتمثل في :التعليم ـ الصحة ـ التشغيل ـ والماء

ونظرا لاهمية العرض ولاطلاع ساكنة مدينة الالفية سواء على ما تم انجازه في هذه المجالات او ما هو في طور الانجاز او ما هو مبرمج …خصوصا في مجال التشغيل وجلب الاستثمارات التي ستمكن من تشغيل يد عاملة مهمة وامتصاص نسبة لا باس بها من البطالة ، سواء على مستوى اقليم وجدة ، او بالنسبة لاقاليم الجهة الشرقية ككل … وايمانا منا بالموضوعية ، والشفافية ، والحياد الاعلامي ، والتزامنا باخلاقيات مهنة الصحافة فان الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ارتأت ان تقدم التسجيل الكامل لعرض السيد الوالي وذلك تعميما للفائدة ….ليبقى باب النقاش مفتوحا على صفحات جريدتنا الالكترونية بكل مسؤولية حول محاور العرض ، وكذا المشاريع المبرمجة …