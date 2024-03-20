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VIDEO كلمة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة بمقر ولاية جهة الشرق حول ثقافة الماء في الاسلام : الماء اهون موجود ..وأعز مفقود …وغياب الماء كان سببا في سقوط واندثارعدة حضارات

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خلال النسخة الثانية من شرقيات وجدة التي تنظم كل سنة احتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي ليوم 18 مارس 2003 بمدينة وجدة ، وهو الخطاب الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لاخراج الجهة الشرقية من التهميش … حيث احتضنت ولاية جهة الشرق النسخة الثانية من حدث شرقيات وذلك بتنظيم من ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ووكالة الحوض المائي بملوية
طبعا ان تخليد هذا الحدث سنويا يعكس استمرارية التزام الجهات الرسمية والمصالح اللامركزية الاقليمية والجهوية وكذا الفعاليات الجمعوية والاقتصادية لدعم التنمية الشاملة لجهة الشرق وتحقيق التقدم في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية …
هذا وبعد الكلمة الافتتاحية وعرض السيد والي جهة الشرق بالمناسبة ، تقدم العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة بعرض مقتضب حول اهمية الماء في حياة كل كائن حي و ليس الانسان فحسب …معتبرا ان الماء اهون موجود وأعز مفقود ، بل وان الحضارات البشرية تتأسس على الماء ، وتنهار بغياب الماء كما ذكر ذلك القرأن الكريم عن حضارة اليمن التي تأسست على تشييد سد مأرب و انهارت بانهيار السد نفسه….
الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقدم التسجيل الكامل لكلمة الدكتور مصطفى بنحمزة خلال هذا اللقاء عن ثقافة الماء في الاسلام

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