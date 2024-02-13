الرواج الإجمالي في الموانئ المغربية يتجاوز عتبة 200 مليون طن لأول مرة / وزارة التجهيز والماء

بلاغ صحفي

« أنشطة الموانئ بالمغرب برسم سنة 2023 »

الرواج الإجمالي في الموانئ المغربية يتجاوز عتبة 200 مليون طن لأول مرة

سجلت موانئ المملكة تطورا إيجابيا في إجمالي الرواج المينائي، حيث انتقل من 195 مليون طن سنة 2022 إلى 209,4 مليون طن سنة 2023 أي بارتفاع بلغ :%+7,4 وقد بلغ الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) حجما إجماليا يناهز 112,7 مليون طن أي بارتفاع بلغ ،%+2,3 في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 96,7 مليون طن بزيادة نسبتها %+14 مقارنة بسنة 2022.

هذا، وقد شكل نشاط المسافنة نسبة هامة تقدر ب %46,2 من حجم الرواج المينائي الاجمالي، متبوعا بالواردات بنسبة %32,1، والصادرات بنسبة %17,2، ثم المساحلة بنسبة %3,8، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة %0,8.

وفيما يخص نشاط المسافنة، فقد أكد المركب المينائي لطنجـة المتـوسط دوره المحوري كمنصة لوجستية رئيسية على صعيد البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات (92,8 مليون طن%+13,7/( والمحروقات )3,7 مليون طن%+17,5/).

أما بالنسبة للواردات، فقد استقرت خالل سنة 2023 في 67,2 مليون طن أي بزيادة نسبتها %+1,9 مقارنة بسنة ،2022 حيث سجل رواج الحبوب (9,2 مليون طن/ %+3,9( والكبريت )6,5 مليون طن/ %+3,6) والمحروقات (11,9 مليون طن/ %-1,2( والفحم )10,5 مليون طن/ %-6,2).

وعرف حجم الصادرات ارتفاعا برسم سنة 2023 بنسبة ،%+3,5 مسجلا حجما إجماليا قدر ب 36 مليون طن. ويعزى هذا التغير من جهة إلى ارتفاع صادرات الأسمدة (11 مليون طن/ %+20,5) والكالنكير (2 مليون طن/ %+21,7)، وانخفاض رواج الفوسفاط (4,4 مليون طن/ %-18,4) وحمض الكبريت (802 ألف طن%-38,7/) من جهة أخرى.

وقد شهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية ارتفاعا بنسبة %+2,7 مقارنة بسنة 2022، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر ب 7,9 مليون طن خلال سنة 2023، يعزى أساسا إلى ارتفاع نشاط مساحلة الحاويات بنسبة %+13,8 والمحروقات بنسبة %+21,2 مقارنة بالسنة الفارطة.

فيما يخص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف انخفاضا نسبته %-8,2 مقارنة بسنة 2022، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,7 مليون طن وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد حقق حجما إجماليا قدره 673.630 وحدة برسم سنة ،2023 أي بارتفاع نسبته %+16 مقارنة مع سنة ،2022 حيث تم تصدير %77 من هذه العربات.

بالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 4.785.223 مسافر خلال سنة 2023 أي بارتفاع بلغت نسبته %+39,1 مقارنة مع سنة 2022 وذلك في إطار عملية « مرحبا 2023 ». وقد عالجت موانئ الناظور وطنجة المتوسط وطنجة المدينة ما يزيد عن %98 من الرواج الإجمالي للمسافرين.

وفيما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، شهدت الموانئ المغربية انتعاشا جيدا خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد السياح البحريين 192.996 مسافرا أي بارتفاع مهم نسبته .%91,9+.

وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خالل سنة ،2023 بنسبة -11 % حيث سجل حوالي 1,35 مليون طن.

وقد شهدت المالحة البحرية تطّوراً ملحوظاً خالل سنة 2023، إذ استقبلت الموانئ المغربية أكثر من 27900 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها %16 مقارنة مع سنة 2022.