بلاغ عن نشرة انذارية …لكنها تحمل بشرى للمغاربة

المملكة المغربية

وزارة التجهيز

بلا غ

على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار و نزول أمطار قوية بعدد من مناطق المملكة وكذا تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر بأقاليم كل من إفران و ميدلت و تنغير و أزيلال و بني ملال ابتداء من ليلة يوم غد الخميس 08 فبراير2024 وإلى غاية يوم السبت 10 فبراير 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

▪مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 17 17 71 37 05

▪مركز الاتصال للطرق السيارة: 50 50