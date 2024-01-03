الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية – جهة الشرق يعلن تضامنه مع الزميل عبد الحق هقة جراء ما تعرض له من تشهير وافتراء

تابع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة باستغراب كبير ما تعرض له الزميل عبد الحق هقة مدير نشر الجريدة الإلكترونية » بلادي اون لاين » ونائب الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من مس خطير وتشهير جبان من قبل احد المواقع اللاجئة التي تنشط من خارج الوطن .

الادعاءات الرخيصة التي اطلقها الموقع في حق زميلنا ستكون محل تحقيق ومتابعة قضائية بعد الشكاية الموجهة من طرف دفاع الزميل عبد الحق الى النيابة العامة بوجدة والى الجهاز القضائي حيث يقطن صاحب الموقع الحاقد المتحامل.

والفرع الجهوي اذ يشجب المس والتشهير الذي مس الزميل عبد الحق هقة في وضعه الاعتباري داخل المجتمع ، يؤكد على انتصابه كطرف في هذه القضية لرد الاعتبار للزميل عبد الحق هقة ولتحقيق العدالة والانصاف.

يسجل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة ، انخراطه التام والمسؤول و الدائم في مؤازرة و الدفاع عن كل الزميلات والزملاء الصحفيين مما قد يتعرضون له من مس وقذف وتطاول وتشهير .

توقيع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة