MOHAMED ALI ALEM(HIMMI)عنوان للرياضي المثقف والمعطاء بكل سخاء والمحبوب من الجميع والمرتبط بتاوريرت واهلها

بقلم : محمد حطحوط



ايها الأحبة الكرام مر وقت غير قصير لم نلتقي فيه لاخينا العزيز سي محمد عالم ،لكن واثر وجوده الوم بتاوريرت أبى إلا أن يزورنا ويطمئن علينا كما اطمأنا نحن عنه،كانت هذه اللحظة مناسبة سعيدة لنا وحمدنا الله على هذه اللمة المباركة مع اخ عزيز جمعتنا به صداقة وإخوة ذات يوم من الزمن الجميل وما زالت المحبة مستمرة ما دمنا على قيد الحياة ان شاء الله ،نعم كانت لحظات جميلة تذكرنا فيها عديد الذكريات الجميلة .وهي فرصة ان اعيد على احبتي ورقة كنت نشرتها في حق اخي سي محمد عالم واليكم نصها كما هي بدون تغيير

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نظرا لقيمة الاخ والصديق العزيز سي محمد علي عالم الرياضية والثقافية والاجتماعية بمدينة تاوريرت ونظرا لارتباطه الوثيق بمدينته التي نشأ وترعرع فيها ونظرا لكسبه محبة واحترام ابناء تاوريرت بجميع اطيافهم يسعدني كثيرا ان اعيد عليكم ورقة كنت قد نشرتها في حق هذا اللاعب المتميز من الزمن الجميل لكرة القدم،تحياتي وتقدير لسي محمد عالم نيابة عن مكونات جمعية قدماء لاعبي كرة القدم وجميع الرياضيين بالمدينة،

فبمناسبة ذكرى عيد ميلاد اخينا محمد علي عالم يسعدني ان اعيد نشر هذا المقال في حقه متمنين له عيدا ميلادا سعيدا وعمرا مديدا

نعم الكثير من ابناء تاوريرت وبالاخص الرياضيين من الجيل الجديد والشباب منهم ربما لا يعرفون هذه الشخصية المتميزة ، أيقونة كرة القدم بتاوريرت ايام الزمن الجميل .انه محمد علي عالم الملقب عند قدماء الجماهير والاصدقاء والزملاء الذين عاشروه في ميادين كرة القدم ب(حيمي) خريج مدرسة الحديقة العمومية الموجودة قرب دار الضيافة (le jardin public) كانت بدايته الكروية مع جمعية اهل واد زا ASOZT اتذكر بأنني كنت من المعجبين به وبالطريقة التي كان يداعب بها الكرة او يروضها كمدافع اوسط امام اعين اعتد المهاجمين انذاك من هلال الناظور وفتح الناظور وشباب الريف الحسيمي.سي محمد عالم لاعب مخضرم بحيث لعب الى جانب الطيب التركي ولحسن جعدر والصغير والنية وقدور ومحمد وعبد الله لخديم طالات ونجيب ولحسن البانكا والحاج محمدين الصالحي كما لعب الى جانب الجيل الثاني رفقة عبد ربه محمد حتحوت ومصطفى قادري واجرميط وحسن بهرة واخرون

.سي محمد عالم ونظرا لعلو كعبه فقد لفت انظار تقنيي شباب الريف الحسيمي رفقة لاعبين اخرين وتم انتدابه للعب بالحسيمة التي تألق معها كثيرا واحبه الجمهور هناك نظرا لطيبوبته وحسن أخلاقه واحترامه للجميع ولولا ضروف الدراسة والتكوين للعب للمغرب التطواني او احد الفرق الوطنية المرموقة ،كما انني اعرفه خجولا بعض الشيئ لأنك اذا كلمته لا تكاد تسمع ردة فعله ان لم تقترب منه كثيرا.سي محمد شديد الارتباط بمدينته ومن المتتبعين الاوفياء للفرق المحلية كما انه حاليا عضو بمكتب جمعية قدماء اللاعبين بتاوريرت وعلى علم تام بما يجري في الميادين الرياضية المحلية. سي محمد الانسان الخلوق الطيب المتواضع يمكن اعتباره احسن لاعب انجبته مدينة تاوريرت نظرا لما يتوفر عليه من تقنيات ومهارات كروية سواء في المراوغة او التسديد او المراقبة اضافة الى التموضع الجيد والانسجام والتفاهم او التناغم مع زملائه ولعبه كذلك كمهاجم .تحية تقدير واحترام لسي محمد عالم. فاضافة لكل ماقيل في حقه فان سي محمد ذاكرة نفتخر بها كما انه مدون ومثقف ومولوع بالكتابة. فهو غالبا ما يتحفنا بتدوينات ومقالات عن الزمن الجميل بلغة فرنسية جميلة وباسلوب مشوق يجذب القارئ ويجعله ينتظر المزيد من الاحداث الغابرة في تاريخ هذه المدينة العزيزة. مع العلم انه كذلك ساهم باعداد الخلف لفريق الاسوزت بتنظيم دوريات والقيام بالتنقيب في الاحياء عن طاقات ومواهب ستقول كلمتها فيما بعد وستتحمل المشعل الى حدود أواخر الثمانينات. وعلما بان الاخ سي محمد مارس مهنة شريفة انسانية بميدان الصحة التي أدى فيها رسالته على احسن ما يرام ونال فيها إن شاء الله رضا الناس .واخيرا ومهما قلنا في حق هذا الشخص فهو قليل نظرا لعطاءاته الغزيرة والمستمرة ونظرا لما قدمه من تضحيات جسام لصالح كرة القدم المحلية ،نطلب من الله ان يمتع اخانا سي محمد بالصحة والعافية وأن يطيل في عمره ويبارك له في الأهل والاحباب ويوفقه لما فيه خير الدنيا والآخرة .والى لقاء اخر مع لاعب جديد من الزمن الجميل.انجاز

Mhamed Hathout