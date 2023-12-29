وليد الركراكي يكشف عن اللائحة النهائية لعناصر المنتخب الوطني المستدعاة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023

الخميس 28 دجنبر، 2023

كشف الناخب الوطني، وليد الركراكي، اليوم الخميس، عن اللائحة النهائية لعناصر المنتخب الوطني المستدعاة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي من المقرر أن تحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

وجاء الإعلان عن لائحة الـ27 لاعبا، خلال ندوة صحفية عقدها الناخب الوطني وليد الركراكي، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة ضمن هذه النهائيات إلى جانب كل من الكونغو والنيجر وتنزانيا وزامبيا.

وفي ما يلي لائحة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم استدعاؤهم:

حراسة المرمى:

ياسين بونو (الهلال السعودي)

منير المحمدي (الوحدة السعودي)

المهدي بنعبيد (الجيش الملكي)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

نصير مزراوي (بايرن ميونخ الألماني)

نايف أكرد (وست هام الإنجليزي)

رومان سايس (الشباب السعودي)

يحيى عطية الله (الوداد الرياضي)

يونس عبد الحميد (ستاد رين الفرنسي)

محمد الشيبي (بيراميدز المصري)

عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)

شادي رياض (بيتيس الإسباني)

خط الوسط:

سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

سليم أملاح (فالنسيا الإسباني )

عز الدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي)

بلال الخنوس (جينك البلجيكي)

أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي)

أمير ريتشادسون (ريمس الفرنسي)

حكيم زياش (غلاطا سراي التركي)

أمين حارث (مارسيليا الفرنسي)

سفيان بوفال (الريان القطري)

الهجوم:

عبد الصمد الزلزولي (بيتيس الإسباني)

أمين عدلي (ليفركوزن الألماني)

يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)

أيوب الكعبي (اولمبياكوس اليوناني)

طارق تيسودالي (جينت البلجيكي)

اسماعيل صيباري (بي. إس. في. ايندهوفن الهولندي)

ومع: 28 دجنبر 2023