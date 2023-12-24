رسالة جد مختصرة الى …ولدي سي نورالدين زندافو …اسأل الله لك التوفيق في التحدي الكبير الذي انت مقبل عليه …

يحيى حيدا

ولدي سي نور الدين ابن الأكرمين من عائلة زندافو الطيبة الأصل والمنبع الغيورة على هذه الربوع الشرقية عموما ومدينة وجدة خصوصا احيي فيك هذه الجرأة والغيرة على نادي المولودية الوجدية وقد آليت على نفسك أن تتولى رئاسته وتدبير شؤونه وأحواله رغم الأزمات الحادة المتفاقمة التي طالته جراء امتداد أيادي قد اسميها طفيلية تطاولت على تسييره لا تربطها بالرياضة أية صلة بات همها من وراء هذا: الظهور في الواجهة وسط الأضواء الكاشفة لقضاء المصالح ولو على حساب تلطيخ تاريخ نادي المولودية العريق الحافل بالأمجاد والإنجازات وبالتالي اغراقه في المديونية والتنكر له والتهرب من تدبير شؤونه …

ولدي نور الدين أعلم بأنك لست بحاجة إلى نصح أو إرشاد من أحد لأنني على علم بأنك ما أقبلت على التحدي إلا بإحاطة من أترابك الغيورين على مدينة وجدة الحبية وفريقها العريق…فلا أملك لكم سوى الدعاء بالتوفيق والسداد لإعادة تاريخ المولودية المجيد الذي سجله بمداد الفخر والاعتزاز أبناء وجدة المعطاء لاعبين ومأطرين وجماهير مساندةعريضة…

الله ولي التوفيق والنجاح، والسلام…… يحى حيدا