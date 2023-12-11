ادانة للسلوك الهمجي النازي لمعاملة جيش الاحتلال الصهيوني للنازيحين الفلسطينيين العزل بتجريدهم من ملابسهم

بسم الله الرحمن الرحيم

#عاجل | تصريح صحفي|عضو المكتب السياسي لحركة حماااس عزت الرشق: اعتقال جيش الاحتلاال الناازي لمجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَّ.ة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو جريمة صهيو.نية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاوومة الفلسطينية، وهو محاولة لن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي يوم السابع من أكتوبر.

إنَّ جريمة الاعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا يقوم به إلا مرتزقة وميليشيات إرها.بية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين، وهي الصفة التي تنطبق على هذا الجيش النازي، وإننا لنحمّل الاحتلاال المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، وندعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لفضح هذه الجريمة النكراء بحقّ مدنيين أبرياء عزّل نازحين في مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء بسبب العدواان والمجاازر الصهيو.نية، والضغط بكل الوسائل للإفراج عنهم.