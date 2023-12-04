وقائع حفل تكريم مجموعة من نساء ورجال الصحافة والاعلام من طرف الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرق VIDEO

خلال الاحتفال باليوم الوطني للاعلام الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة ، و الذي نظمه الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية جهة الشرق …يوم 18 نونبر 2023 قام هذا الاخير بتكريم مجموعة من نساء ورجال الصحافة والاعلام …وكذا بعض رؤساء جمعيات المجتمع المدني الذين تركوا بصمات مهمة وايجابية في العمل الجمعوي سواء بالجهة الشرقية او بمدينة وجدة …

هذه الالتفاتة المعنوية تركت اثرا كبيرا في نفوس المكرمين سواء الاعلاميين او فعاليات المجتمع المدني …حيث عبر الاستاذ مصطفى قشنني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرق ، ان الفرع سطر برنامجا من الانشطة ، يتمثل في تنظيم محاضرات ، و ندوات ، وتكوينات لنساء ورجال الصحافة والاعلام بالجهة الشرقية …وذلك بشراكة مع بعض المؤسسات والجهات …

هذا وكان من بين الاعلاميين المكرمين الاستاذ محمد زغودي الذي وافته المنية بعد ايام قليلة من تكريمه …سائلين العلي القدير ان يتغمده بواسع رحماته وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ـ وانا لله وانا اليه راجعون