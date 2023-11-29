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تعازينا الصادقة لعائلة المرحوم الاستاذ والصحفي محمد زغودي رئيس هيئة تحرير الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » سابقا

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انتقل صبيحة يومه الأربعاء الى جوار ربه الآستاذ الصحفي المرحوم محمد زغودي رئيس هيئة تحرير الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » سابقا

…وبهذه المناسبة الأليمة اتقدم ــ باسمي الخاص ونيابة عن كافة هيئة التحرير بالجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي « ـــ … الى اسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة باصدق عبارات التعازي راجيا من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ….كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
قدوري الحسين

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