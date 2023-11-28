VIDEOكلمة الاستاذ عبد الحميد جماهيري خلال حفل تكريمه من طرف الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرق

قدوري الحسين



بمناسبة اليوم الوطني للاعلام قام الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرق يوم 18 نونبر 2023 بتكريم احد اعمد الصحافة والاعلام ابن الجهة الشرقية ، المنحدر من مدينة الألفية مدينة وجدة الاستاذ عبد الحميد جماهري مدير نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي …وبعدما تسلم الدرع من يد السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة …تناول الاستاذ جماهيري الكلمة استهلها بشكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في شخص الكاتب الجهوي الاستاذ مصطفى قشنني ….حيث صفق الحاضرون بحرارة عندما قال الاستاذ عبد الحميد جماهيري : » اذا كان في مدينة وجدة ما يقارب 500 صومعة فان الصومعة رقم 501 يمكن اعتبارها هي العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي …. »

ونظرا لأهمية ما جاء في كلمة الاستاذ عبد الحميد جماهيري فان الجريدة الالكترونية وجدة سيتي …تقدم اليوم تسجيلها كاملا وذلك تعميما للفائدة