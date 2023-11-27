كلمة الاستاذ حسن عبد الخالق الاعلامي والدبلوماسي خلال حفل تكريمه من طرف الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرقVIDEO

قدوري الحسين



بمناسبة اليوم الوطني للاعلام ، وخلال الحفل الذي نظمه الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرق بوجدة ، وتنظيم ندوة وطنية بالمناسبة تناولت موضوع : الاعلام المغربي في ظل المستجدات القانونية والثورة الرقمية ـ يوم 18 نونبر 2023 وذلك بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة شعبة علوم الاعلام والتواصل الاستراتيجي ـ كلية الاداب …بحضور رئيس جامعة محمد الأول الاستاذ ياسين زغلول ، والدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي ، ورئيس مجلس عمالة وجدة انكاد السيد لخضر حدوش ، بالاضافة الى العديد من اساتذة جامعة محمد الأول وفعاليات جمعوية وحقوقية وثقافية بالاضافة الى ممثلي مختلف وسائل الاعلام والصحافة

خلال هذا اللقاء الذي تناول في مستهله الكلمة كلا من الاستاذ مصطفى قشنني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية جهة الشرق ، والاستاذ ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول ، ثم الدكتور مصطفى بنحمزة …

ليتم بعد ذلك تكريم ضيفي الشرف الاستاذ حسن عبد الخالق ، والاستاذ عبد الحميد جماهيري …

هذا وقد قامت الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بتسجيل وقائع هذا الحفل ومختلف فقراته ، فانها تقدم اليوم التسجيل الكامل لكلمة الاستاذ حسن عبد الخالق التي ركز فيها على اخلاقيات مهنة الصحافة والاعلام ، …بالتركيز على ضرورة اثراء نساء ورجال الصحافة زادهم المعرفي بشكل متواصل ومسترسل …لأنه كلما كان الاعلامي ملما بمختلف الفروع المعرفية كلما اتسم بالنضج والصدق والموضوعية في ما يكتبه من مقالات صحفية …واعلامية …بعيدا عن كل اساليب السب والقذف الذي يعتبر بمثابة رصاصة لا يمكن محو الأثار النفسية التي تتركها في الطرف الآخر سواء كان التعويض ماديا او معنويا

ونظرا لأهمية كلمة الاستاذ حسن عبد الخالق الاعلامي والدبلوماسي المغربي ،،،الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقدم التسجيل الكامل للحظة تكريم هذه الشخصية الاعلامية بالاضافة الى كلمته امام الحضور …