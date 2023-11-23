كلمة السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة خلال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرق VIDEO

قدوري الحسين



احتفاء باليوم الوطني للاعلام الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة نظم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ جهة الشرق ، بشراكة مع جامعة محمد الأول ، شعبة الاعلام والتواصل تلاسنراتيجي ـ كلية الآداب والعلوم الانسانية ندوة وطنية حول موضوع : الاعلام المغربي في ظل المستجدات القانونية والثورة الرقمية ، …

وهي الندوة التي حضرها كل من الاستاذ حسن عبد الخالق الاعلامي والدبلوماسي ، والاستاذ عبد الحميد جماهيري كضيفي شرف …بالاضافة الى العديد من المهتمين والمتتبعين للحقل الاعلامي ، من اساتذة ومنتخبين وحقوقيين وممثلي المجتمع المدني …

حيث تقدم الاستاذ ياسين زغلول بكلمة تحدث فيها عن اهمية ودور الصحافة والاعلام في ربط مختلف قنوات التواصل بين الادارات والمواطنين ، خصوصا فيما يتعلق بنقل المعلومة بنوع من الحياد والموضوعية ، والمصداقية التي تعتبر من الاسس الاخلاقية التي يجب ان يتحلى بها نساء ورجال الصحافة والاعلام ، وكذا المنابر الصحفية والاعلامية التي يشتغلون بها …خصوصا في زمن اصبحت فيه الحقائق تتعرض للتزييف والتحوير …وخير مثال تزييف الحقائق الذي تمارسه العديد من الصحف الغربية بخصوص التعامل مع المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني بغزة …

ونظرا لأهمية مداخلة السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ، وايمانا منا بالمصداقية ، والموضوعية الاعلامية نقوم في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » بتقديم التسجيل الكامل لكلمة السيد الرئيس وذلك تعميما للفائدة