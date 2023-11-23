الكلمة الافتتاحية للاستاذ مصطفى قشنني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة الشرق خلال الندوة الوطنية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة والاعلام VIDEO

قدوري الحسين



كما هو معلوم نظم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق ، وبشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة شعبة علوم الاعلام والتواصل الاستراتيجي بكلية الآداب والعلوم الانسانية يوم السبت 18 نونبر 2023 ندوة وطنية تحت عنوان : الاعلام المغربي في ظل المستجدات القانونية والثورة الرقمية ـ …بحضور ضيفي الشرف حسن عبد الخالق اعلامي ودبلوماسي ، وعبد الحميد اجماهري مدير نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي ، بحضور الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي …والعديد من اساتذة جامعة محمد الأول وفعاليات جمعوية وحقوقية وثقافية ومنتخبين …

الندوة التي تم خلالها تكريم كلا من الاستاذ حسن عبد الخالق ، وعبد الحميد اجماهري …وكذا بعض فعاليات المجتمع المدني ، ومجموعة من نساء ورجال الاعلام والصحافة

ولقد لقيت فقراته نجاحا كبيرا تميز بالكلمة الافتتاحية للاستاذ مصطفى قشنني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، تحدث فيها عن اهمية هذا الحدث وكذا موضوع الندوة الذي يعتبر من المواضيع الآنية التي تؤرق رجال الاعلام والصحافة …خصوصا ما يتعلق بالجوانب القانونية في ظل المستجدات الرقمية ، سواء اعلام الجيل السابع او الذكاء الاصطناعي ,,,

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » التي قامت بتسجيل كل فقرات هذا اللقاء ستقدم كل المداخلات تباعا حتى يتسنى الاستفادة من مضامينها من طرف المهتمين والمتتبعين للشأن الاعلامي من نساء ورجال الصحافة والاعلام

نبدأ اليوم بتقديم التسجيل الكامل لكلمة الاستاذ مصطفى قشنني الكاتب الجهوي على ان نقدم باقي المداخلات تباعا