كلمة للزميل والصديق والأخ الاستاذ الفاضل زياش في حق الزميل والأخ والصديق الأستاذ الكريم محمد الزغودي شافاه الله وأطال عمره:

في لحظات قوية من تكريم الرفيق سي محمد زغودي،

بعد مداخلات الافتتاح ،لكل من الأستاذ مصطفى قشنني ، كاتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ، و الفضيلة سي مصطفى بنحمزة ، رئيس المجلس العلمي الجهوي ، والأستاذ ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول ، في المبادرة المشتركة بين نقابة الصحافة ورئاسة الجامعة ، بتنظيم ندوة تخليدا اليوم العالمي للإعلام بمركب المعرفة بوجدة يوم أمس السبت ، تحت شعار » الإعلام المغربي أمام المستجدات القانونية والرقمنة « .

هي وجوه كثير وقفت من حوله اعترافا و تقديرا للعطاء النضالي والصحفي لرفيقنا زغودي محمد ، الذي دشنه بكتاباته الكثيرة ومقالاته لفائدة البيان بطبيعتها، قبل ذهابه للتعامل مع جرائد أخرى، وهو في صراع مع المرض.

علها أن تكون هذه الإلتفاتة، سببا آخر يرفع من معنويات سي زغودي وتعجل بشفائه التام بحول الله تعالى .