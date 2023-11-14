فرع جهة الشرق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يحتفي باليوم الوطني للاعلام بتنظيم ندوة وطنية ، وبحضور فعاليات اعلامية وطنية وازنة

بلاغ صحفي

وجدة تحتفي باليوم الوطني للإعلام: ضيوف شرف ومداخلات علمية



بمناسبة اليوم الوطني للإعلام والاتصال الذي يصادف 15 من نونبر كلَّ سنة تعتزم النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة الشرق بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة وتنسيق مع شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة ، تنظيم ندوة وطنية في موضوع: الإعلام المغربي في ظل المُستجدات القانونية والثورة الرقمية.

يُشار إلى أن الندوة المزمع تنظيمها يوم السبت 18 نونبر بمركب المعرفة ستعرف حضور ضيفا شرف بهاته المناسبة وهما حسن عبد الخالق؛ وهو إعلامي وسفير سابق، وكذا عبد الحميد جماهري؛ كاتب وصحفي ومدير نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي.

في سياق متصل ستعرف الندوة مداخلات علمية بمشاركة بنيونس المرزوقي؛ أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة والذي سيلقي مداخلة في موضوع: المستجدات القانونية في الممارسة الإعلامية بالمغرب.

يشارك في الندوة منسق اللقاء، هشام كزوط؛ رئيس شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي، ومنسق ماستر الصحافة والإعلام الرقمي وأستاذ محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية إذ سيلقي مداخلة موسومة بعنوان: صحافة الجيل السابع وإعلام الميتافيرس: أي بيئة تمكينية بالمغرب.

مشاركة الطاهر بالحضري؛ وهو أستاذ محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التي ستعالج إشكالية توظيف الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإعلامية بالمغرب من خلال رؤية نقدية.

في ذات السياق يلقي عزيز زلاغ؛ أستاذ محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مداخلة يعالج من خلالها ثورة البيانات الضخمة: التحديات والمآلات على ضوء الإعلام الجديد بالمغرب، ليكون الختام مع مصطفى لمريط وهو أستاذ محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنساني الذي سيتناول ضمن مداخلته موضوع صحافة الحلول: السياقات النظرية والرهانات المجتمعية بالمغرب.

هذا وستعرف الندوة الوطنية تكريم فعاليات فنية وإعلامية وقامات فكرية جهوية ووطنية ممن أسهموا في تطوير العمل الصحفي والنهوض بالحقل الإعلامي وكذا الرفع من البحث العلمي والأداء الفني والاجتماعي والإنساني .