اللجنة المؤقتة تسارع الزمن لانقاد سندباد الشرق من الغرق…

عبد القادر البدوي



انهى فريق مولودية وجدة لكرة القدم السبت 21 أكتوبر الجاري تربصه الاعدادي بمدينة فاس، استعدادا لطواحين البطولة الاحترافية، وكان الفريق الوجدي قد اجرى لقاءين امام فريق المغرب الفاسي، فاز في اللقاء الأول الذي جرى يوم الأربعاء بهدف لصفر سجل هدف المولودية امين صوان، فيما انهزم في اللقاء الودي الثاني بحصة تقيله امام الماص ب 5 مقابل 2 سجل للمولودية كل من شعيب فيضي و يوسف انوار، و عاد الفريق مباشرة لمدينة وجدة بعد هذا اللقاء الحبي ، حيث سيستأنف تداريبه رفقة مدربه فوزي جمال بمركز التكوين التابع للنادي بوجدة، استعدادا للقاء المصيري الذي سيجريه بالمركب الشرفي بوجدة يوم الاحد 5 نونبر 2023، بداية من الساعة السادسة والربع مساء ، ضد اولمبيك آسفي في اطار الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية.

وحسب مصادرنا فان اللجنة المؤقتة المتكونة من حميدة زريوح رئيس جمعية نادي المولودية الوجدية، وادريس وراوي رئيس شركة النادي، إضافة الى كل من مدني الزياني وكمال توفيق ومصطفى واعلي و خالد بلهاشمي ، قامت بمجهودات لا ينكرها الى جاحد من اجل انقاد ما يمكن انقاذه ، بحيث تمكنت الى حدود الساعة ، في تسديد مجموعة من ملفات النزاعات خصوصا الاحكام الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم و التي بلغ عددها 15 ملفا، و بلغة الأرقام فقد صرفت اللجنة حوالي 650 مليون سنتيم ، وهو المبلغ الذي خصص فقط لتصفية تركة النزاعات، هذا وتسارع اللجنة الزمن سواء على مستوى الجمعية او على مستوى الشركة الرياضية باعتبار ان اعضاؤها متطوعين، من اجل تسوية ما تبقى من الملفات المتنازع عليها، وعددها 5 ملفات على الأقل ليتسنى للفريق الحق في انتدابات عناصر جديدة خلال الميركاتو الشتوي..

وفي موضوع ذي صلة تفاجأ الجميع، عن تنصل مهاجم المولودية- سابقا- لمين دياكيتي من اتفاقه (الموثق)الذي قضى بتنازل المهاجم الإفواري لجميع مستحقاته المالية العالقة في ذمة النادي مقابل قبول إعارته لفريق « العربي » الكويتي، ما جعل اللجنة المؤقتة تراسل لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لوضع شكاية في حق اللاعب « لمين دياكيتي » الذي يلعب حاليا بصفوف فريق الجيش الملكي.

من جهة أخرى، لا زال الغموض يلف مستقبل الفريق، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن رئيس جديد لسندباد الشرق، وحسب اخبار حصرية – للمنتخب – فرجل الاعمال جمال الدين الخلفاوي – المنخرط في نادي الرجاء البيضاوي- و الذي كان قد حل في بحر الأسبوع بمدينة وجدة قادما اليها من الدارالبيضاء ، و اجتمع مع لجنة تصريف الأعمال المؤقتة بالفريق وكدا مع المدرب فوزي جمال ، يكون قد عدل عن فكرة ترأسه لفريق المولودية الوجدية ،وحسب ما أكده ادريس وراوي رئيس شركة النادي، فان ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منحة –عبارة عن شيك- كان قد قدمه الخلفاوي لإدارة نادي المولودية لا أساس له من الصحة…