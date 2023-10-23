Home»Débats»افتتاح النسخة الثانية عشرة للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة …بكلمة فلسفية لمدير المهرجان خالد سلي ـ VIDEODébats/Nationalافتتاح النسخة الثانية عشرة للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة …بكلمة فلسفية لمدير المهرجان خالد سلي ـ VIDEO2023-10-24/ 24/10/2023/0/ 420SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي افتتاح النسخة الثانية عشرة للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة …بكلمة فلسفية لمدير المهرجان خالد سلي ـ VIDEO Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع صوت خطبة الجمعة … صارخ بمغربية الصحراءخالد سلي مدير المهرجان المغاربي للفيلم : 8 سنوات كانت كافية لتصير مدينة وجدة قبلة لمختلف فناني العالم في مجال السينيما VIDEOخردةاستياء المترشحين لشغل مناصب نواب الوزارة من نتائج الانتقاء الأولي
Aucun commentaire