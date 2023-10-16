عبد العزيز افتاتي خلال وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية بوجدة : ان تاريخ 7 اكتوبر سيعتبر تاريخا مفصليا في القضية الفلسطينة وسيكون له ما بعدهVIDEO

قدوري الحسين



خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة وجدة المبادرة المغربية للدعم والنصرة تضامنا مع المقاومة الفلسطينة يوم 13 اكتوبر الحالي 2023 ، تناول الكلمة عبد العزيز افتاتي ( نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية سابقا ) نوه فيها بشجاعة المقاومة الفلسطينية ومختلف فصائلها خصوصا خلال اختراق المستوطنات المجاورة لقطاع غزة يوم 7 اكتوبر الحالي …والذي يعتبر نصرا لم يسبق للجيوش العربية ان حققت مثله خلال كل حروبها السابقة ضد اسرائيل …وهو الاختراق الذي تسبب في رعب قادة الاحتلال الاسرائيلي …الذين لم يستطيعوا لحد الساعة مواجهة المقاومة الفلسطينية برا …وانما لجأؤوا الى استخدام الطيران بشكل همجي ضد سكان غزة وامطار المدينة باطنان من القنابل ، بما في ذلك القنابل المحرمة دوليا كاقنابل الفسفورية بدون اي تمييز بين الاهداف العسكرية والمدنية مما تسبب في استشهاد الاف الاطفال والنساء والعزل …في جرائم حرب صهيونية لم يعرف التاريخ مثيلا لها ….

واضاف عبد العزيز افتاتي قائلا ان يوم 7 اكتوبر سيعتبر تاريخا مفصليا في تاريخ القضية الفلسطينية ، سيكون له ما بعده ، وان اسطورة الجيش الذي لا يقهر قد تحطمت على صخرة المقاومة الفلسطينية وفصائلها ، وخير دليل على ذلك ان الجيش الاسرائيلي عجز لحد الساعة عن تحقيق اي نصر عدا تخريب البنيات التحتية لمدينة غزة وارتكاب جرائم حرب بشعة ضد الاطفال والنساء ….

الجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » …تقدم لكم تفاصيل هذه الوقفة بالصوت والصورة من وجدة تضامنا مع القوى الفلسطينية …و كذا التسجيل الكامل لكلمة عبد العزيز افتاتي الذي يعتبر احد ابرز قيادات العدالة والتنمية