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بلاغ للديوان الملكي يزف فيه صاحب الجلالة خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاجماع ملف المغرب البرتغال اسبانيا لكأس العالم 2030

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الأربعاء 04 أكتوبر، 2023
بلاغ للديوان الملكي

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي: « يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة. »

ومع 04 أكتوبر 2023

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