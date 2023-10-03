سلسلة المرأة كما قدمها القرآن الكريم من خلال نماذج لن تشذ عنها بنات حواء إلى قيام الساعة ( الحلقة الأولى )

محمد شركي

على إثر صدور الأمر الملكي السامي لمن يهمهم الأمر بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية ، تجند لوبي الحداثة والعلمانية عندنا كي يوطد لأطروحاتها الخاصة بالمرأة سعيا وراء الضغط على من كلفوا بالاشتغال على هذه المراجعة المنتظرة لتمرير ما لا ينسجم مع مدونة الأحوال الشخصية الإسلامية من دخيل العلمانية الغربية التي تركب المؤسسات الدولية لفرض هويتها على كل هويات شعوب العالم بما في ذلك شعوب البلاد الإسلامية ، وذلك تحت شعار تعميم مبادىء وقوانين وأعراف تنعت بالدولية ، وهي في حقيقة أمرها علمانية متوحشة محضة ، تضغط وتهدد من لا ينصاع لها ، ولا يوقع عليها مجبرا بقرارات زجرية وعقوبات قاسية .

وتنويرا للرأي العام الوطني بخصوص وضع المرأة في دين الإسلام ، ارتأيت في هذه السلسلة من المقالات المتتابعة استعراض النماذج النسائية الوارد ذكرها في كتاب الله عز وجل ، وذلك من خلال وقفات تأملية ،أتوقع أن تفيد من لا علم سابق لهم بحقيقة تلك النساء ، كما أتوقع أن تصحح كل لبس محتمل بخصوص أحوالهن عند آخرين ، وأرجو ترسيخ ما صح من تلك الأحوال لدى من صحت معرفتهم بهن ، وأخيرا أسعى إلى دحض مقولات من يتقولون على كتاب الله عز وجل ، ويتجاسرون عليه افتراء عليه فيما يتعلق بموضوع المرأة ووضعها في دين الله عز وجل ، طمعا في ترجيح كفة الأطروحات العلمانية الدخيلة على مجتمعنا المسلم متحينين فرصة ظرف مراجعة مدونة أحوالنا الشخصية ، وهي مراجعة بعد اكتمال دين الله عز وجل على ما يزيد عن خمسة عشر قرنا .

وقبل الشروع في الحلقة الأولى من هذه السلسلة ، لا بد من الإشارة إلى أن شريحة مسوقي مراجعة أو تعديل هذه المدونة، إنما هم مجرد أذناب أو أبواق للعلمانية الفرنسية تحديدا، وهم يستقوون بها ،مع أنه قد سقط قناعها ، وبدا من شرها ما كان طي الكتمان، والله المستعان على ما يكيدون، وما يمكرون، وهو خير الماكرين .

إن أول النماذج النسائية الوارد ذكرها في كتاب الله عز وجل في هذه السلسلة هي أم البشرية حواء عليها السلام، والتي جاء الحديث عنها في سياق ذكر خطيئة آدم عليه السلام التي أخرجته وإياها من الجنة بسبب وسوسة وإغراء الشيطان الرجيم لهما حسدا من عند نفسه الخبيثة . ولم يذكر القرآن الكريم اسم زوج آدم كما ذكر اسمه ، وليس في ذلك ما ينقص من قدرها كما قد يلمح البغض إلى ذلك ممن يفترون الكذب على كتاب الله عز وجل ، بل في وصفها بزوج آدم عليهما السلام تشريف لها، وقد جعلها الله تعالى أول امرأة تقترن بأول نبي عليهما السلام ، وأي شرف تتمناه المرأة من شأنه أن يكون أعظم وأسمى من هذا الشرف الرفيع . ودفعا لكل شبهة يرام من ورائها الإيحاء بتفضيل آدم على حواء، نشير إلى أن القرآن الكريم جعلها شريكة له شراكة كاملة غير منقوصة في كل الأحوال التي مرا بها معا وهما في الجنة . ولم يرد في القرآن الكريم ما يفهم منه بتخلفها أو غيابها عن تلك الأحوال، بل خاطبهما الله تعالى معا حين أمرهما بالسكن في الجنة ، والأكل من شجرها ، وحين نهاهما معا عن الأكل من الشجرة الممنوعة ، وحين حذرهما معا من كيد عدوهما إبليس اللعين .

ففضلا عن تشريف حواء بوصف الله تعالى لها بأنها زوج آدم عليهما السلام، فإن لفظة زوج في اللسان العربي المبين ، يوصف بها كل شيء له طرفان متساويان ، لهذا لا يمكن أن يزعم أحد أن زوج الجورب أو الخف على سبيل المثال يوحي بالتمييز أو المفاضلة بينهما، وكل ما يمكن اعتباره تميّزا بين هذين الزوجين مما ينتعل ،هو جهة ارتدائهما يمنة أو يسرة . وبناء على هذا، فالزوجان البشريان آدم وحواء عليهما السلام سيّان في كل أحوالهما في الجنة ، وكذلك في الأرض ، ولا يميزهما عن بعضهما سوى جنسهما الذي اقتضته إرادة الله تعالى كي تكون لهما ذرية ، وهما سيّان في دورهما في الإنجاب دون تفاضل، لأن دور كل واحد منهما يتوقف على دور الآخر، وبينهما في ذلك تعادل وتكافؤ ، والذرية بينهما نتيجة مشتركة ،لا فضل فيها لطرف على آخر .

ويكفي الاستشهاد على ما تقدم بقول الله تعالى : (( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ))، ففي هذه الآية الكريمة تسوية بين آدم وزوجه أمرا، ونهيا . والاستشهاد بقوله تعالى أيضا : (( فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون )) ، ففي هذه الآيات الكريمة ، نلاحظ هيمنة ضمير المثنى سواء في الغيبة أوفي الخطاب ، فهو دال على آدم وزوجه، فكلاهما تعرض لوسوسة الشيطان الرجيم، وكلاهما صدقه ، وانصاعا معا له بالأكل من الشجرة ، وحصل من كليهما الخصف من ورق الجنة ، وكان خطاب تأنيبهما من الله تعالى لهما معا ، وكان التضرع إليه ، وطلب مغفرته منهما معا ، ولم يتغير الضمير من الدلالة على المثنى إلى الدلالة على الجمع إلا بعد هبوطهما من الجنة إلى الأرض ، والسبب في ذلك هو هبوط إبليس اللعين معهما .

وبناء على ما تقدم ،لا يصح ما يروج عن قصة آدم وزوجه عليهما السلام من توهمه البعض بأنها هي من أغرته بالأكل من الشجرة الممنوعة ، وهذا افتراء ممن يتعمدون شيطنة حواء ـ حاشاها ـ ، وكذا وصف كل بناتها بذلك . وما صح عن حواء في كتاب الله تعالى أنها كانت شريكة زوجها الشراكة الكاملة في سكن الجنة ، وفي ارتكاب خطيئة بالأكل من الشجرة ، وفي التوبة والاستغفار منها ، وفي الهبوط إلى الأرض لتتواصل تلك الشراكة على ظهرها كما وصف الله تعالى ذلك في قوله مخاطبا آدم وكان ما يزال في الجنة قبل الخطيئة وهو يحذره من فقدان نعيمها : (( وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى )) ، وهو ما يعني أنه هو وزوجه قد جاعا، وعريا، وظمئا، وضحيا في الأرض ، وكانا في ذلك مشتركين أيضا ، كما اشتركا في نعيم الجنة قبل مغادرتها في الشبع، والريّ، والستر، والراحة والنعيم . ولم يسجل الوحي عليهما نشوزا ولا خلافا بينهما بل كانا على انسجام تام بينهما.

وخلاصة القول أن الله تعالى سرد علينا قصة آدم وحواء لتكون لنا فيها عبرة ،بحيث ندرك أولا المساواة التامة بين الذكر والأنثى في كل شيء ما عدا اختلافهما الجنسي الذي اقتضته إرادة الله عز وجل لحكمة كشفها لنا، وهي تكاثر النوع البشري الذي قضاه سبحانه وتعالى من أجل أن يبتلي البشر في الحياة الدنيا ليجازيهم عن سعيهم فيها في الآخرة ثوابا أو عقابا ، وقد جعل التكليف بينهم واحدا ، كما جعل الحساب والجزاء واحدا مع مراعاة طبيعة كل جنس وما يطيقه دون أن يكون ذلك مطعنا يستغله من يصرون على التمييز بين الجنسين إصرار عناد .

وكل أنثى إلى قيام الساعة، لا يمكنها أن تكون على الفطرة التي فطرها الله تعالى عليها إلا إذا كانت كحواء في علاقتها أولا مع خالقها سبحانه وتعالى ، و ثانيا في علاقتها مع من تقترن به في علاقة زواج لا غير ، وتشاركه الحياة الزوجية حلوها ومرها . وعند التأمل نجد أن كل الأزواج ذكورا وإناثا ،لا يمكنهم أن يشذوا عن حال آدم وحواء في جنتهما أوبعد هبوطهما منها إلى الأرض ، فكلهم مأمورون بأمر الله تعالى في قوله عز من قائل : (( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون )) ، ففي قوله تعالى هذا ، مخاطبا البشرية قاطبة ما يؤكد المساواة بين آدم وزوجه إذ جمع سبحانه وتعالى بين أمومة حواء ، وأبوة آدم جمع تسوية بلفظة » أبويكم » وهو استعمال في اللسان العربي المبين يدل على اجتماع الأبوة والأمومة ، تماما كما تدل لفظة « آباء « على الآباء والأمهات معا . ومما يؤكد هذا قوله تعالى : (( وبالوالدين إحسانا )) حيث جمعت لفظة » والدان » بين الآباء والأمهات ، وهذا من بليغ و بديع اللسان العربي في كلام الله عز وجل .

وبناء على ما تقدم ،لا مندوحة للأزواج ذكورا وإناثا عن الوقوع في الخطيئة ، والاستغفار منها تماما كما وقع لأبويهما ، ولا يحق لأحد أن يجعل الخطيئة قاصرة على النساء دون الرجال ، والعكس أيضا يصح ، ولا الاستغفار قاصرا على الرجال دون النساء ، فالطبيعة البشرية واحدة ، ومن الهراء اختلاق اختلاف بين جنسين من طبيعة واحدة . وما يراد في عالم اليوم هو النزوع إلى هذا الاختلاق، لتحقيق إرادة الشيطان الذي أقسم بعزة الله تعالى أن يغوي بني البشر ذكورا وإناثا ،كما أخبر بذلك رب العزة جل جلاله في قوله حكاية عن إبليس اللعين : (( قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين )) ، وكما أخبر أيضا بقوله : (( لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا )) .

وبالرغم من هذا التحذير الإلهي الخطير ، فإن الشريحة المستلبة علمانيا عندنا قد اتخذت الشيطان وليا من دون الله ، وأقبلت على الخسران المبين عامدة مصرة ، وقد رضيت أن تكون من نصيب الشيطان، وقد أتاها من بين أيديها، ومن خلفها ،وعن أيمانها، وعن شمائلها ، فأضلها ومنّاها وأمرها، فصارت تدعو إلى تغيير خلق الله تعالى من خلال المجاهرة بحرية تغيير الجسد ، وتحويله من طبيعة ذكورية إلى طبيعة أنثوية والعكس أيضا ، وتغيير طبيعة العلاقة الجنسية في إطار الزواج بين الرجال والنساء إلى ما صار يسمى علاقة جنسية مثلية، وعلاقة جنسية رضائية ، وهما مما ذمهما وحرمهما الله عز وجل.

فهل من حق هذه الشريحة العلمانية المنحرفة عن صراط الله المستقيم أن تحشر أنفها في موضوع مراجعة مدونة الأحوال الشخصية الإسلامية في بلد يدين أهله بدين الإسلام ، وفيهم الإمامة العظمى، وهي إمارة المؤمنين، وحامية حمى الملة والدين ؟