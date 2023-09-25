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ذ.الياس المهياوي يلقي محاضرة بالمدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين بوجدة حول : فن الهندسي للعمارة في الاسلام .VIDEO

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بمناسبة افتتاح المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين بوجدة يوم الاثنين 18 شتنبر 2023 ، وخلال الحفل الذي ترأسه الدكتور حكيم بولويز مدير المؤسسة ، قدم الاستاذ الياس المهياوي بمحاضرة حول العمارة الاسلامية ومميزاتها ، منذ المراحل الأولى للحضارة الاسلامية شرقا وغربا …
وهي الحضارة التي تميزت بنمط خاص من الهندسة المعمارية التي تجسدت في المساجد ، والمآذن ، والقصور ، …والتي ما يزال الكثير منها صامدا في وجه القرون …مثل الحضارة المعمارية الاسلامية في مكة والمدينة …العراق …سوريا …تركيا …المغرب والأندلس …
ونظرا لأهمية العمارة الاسلامية وما تتميز به ، تقدم الجريدة الالكترونية التسجيل الكامل لمحاضرة الاستاذ الياس المهياوي بالصوت والصورة باعتباره وثيقة هامة لكل المهندسين المعماريين

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