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وزارة التجهيز والماء

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بلاغ صحفي حول تداول أخبار زائفة عن حالة بعض سدود المملكة على إثر زلزال « إقليم الحوز«

على إثر تداول بعض الأخبار، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول تضرر بعض السدود بإقليم الحوز من الزلزال الذي شهدته بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، لا سيما سد لالا تاكركوست وسد يعقوب المنصور وسد ابو العباس السبتي، تنهي وزارة التجهيز والماء إلى علم جميع المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار غير صحيحة، وتؤكد أن السدود المذكورة توجد في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والماء، قامت ابتداء من ليلة 08 شتنبر 2023، بمراقبة جميع سدود المملكة، سواء التي توجد في طور الاستغلال أو تلك التي توجد قيد الانجاز، حيث تبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها أي ضرر نتيجة الزلزال.

وتتم مواصلة تتبع حالة جميع سدود المملكة بصفة مستمرة من طرف خلية التتبع على المستوى المركزي بالمديرية العامة لهندسة المياه، وكذا عبر فرق تقنية تابعة لوكالات الأحواض المائية، مدعمة بخبراء من مكاتب الدراسات. وإلى حد الآن لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى أي سد عبر التراب الوطني.

وتهيب وزارة التجهيز والماء بجميع المواطنات والمواطنين لتحري الدقة والمصداقية في ما يتم تداوله من أخبار حول تداعيات الزلزال.