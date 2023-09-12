حوار مع الاستاذة سليمة فراجي حول فاجعة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب : حول روح التضامن ، وتشخيص ما هو كائن وما ينبغي ان يكون بعد الزلزال وتجاوز الصدمة VIDEO

قدوري الحسين

اجرت الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي .نت » حوارا مطولا مع الاستاذة سليمة فراجي ، المحامية بهيئة وجدة ، ( برلمانية سابقا ، فاعلة حقوقية ، سياسية ، جمعوية ، ومحاضرة في العديد من اللقاءات الدولية داخل وخارج الوطن )

تناولنا خلال هذا الحوار فاجعة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ، وبعض مناطق المغرب ، والذي خلف لحد الساعة ازيد من 2900 قتيل و 5530 جريح … وروح التضامن التي ابان عنها الشعب المغربي خلال كل الكوارث والأزمات ، كما حدث قبل ثلاث سنوات خلال جائحة كورونا ، ….والشعب المغربي ـ تقول الاستاذة سليمة فراجي ـ هو شعب يمتلك هذه الخصال المتمثلة في روح التعاون ، والتآزر ، والايثار ، والوحدة ، وهي خصال تضرب بجذورها في اعماق تاريخ المغرب منذ عدة قرون ، لأن المملكة المغربية تعتبر بشعبها وملكها من اعرق المملكات عبر التاريخ

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…واشارت الاستاذة سليمة فراجي انه ومنذ الساعات الأولى للزلزال ﺗرأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي … أﻋطﻰ فيه ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ،

وبعدما قامت الاستاذة سليمة فراجي بتشخيص الفاجعة ، ومختلف نتائجها الكارثية على المستوى البشري والمعماري ، والاجتماعي …تطرقت الى مضمون الخطاب الملكي خلال زلزال الحسيمة والذي كان بمثابة خارطة طريق لتفادي الأضرار التي يمكنها ان تترتب عن الزلازل بمختلف مناطق المغرب …غير انه مع كامل الأسف ان الحكومة لم تفعل بشكل جدي وفعال ، ولم تقم بأجرأة الخطاب الملكي ….ولو فعلت ذلك لتفادينا الخسائر الفادحة في الأرواح التي خلفها اليوم زلزال الحوز ….

الأستاذة سليمة فراجي تطرقت ايضا خلال هذا اللقاء الى العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بالوكالات الحضرية ، وبمجال المعمار ، ومختلف الملتمسات التي سبق للعديد من الهيئات الهندسية ، والمجتمعية والبرلمانية ان طرحتها ، قبل اشهر قليلة فقط ، والتي كانت بمثانة ناقوس للخطر ….

لنتابع مختلف التفاصيل في هذا الحوار الهام مع الاستاذ سليمة فراجي المحامية بهيئة وجدة