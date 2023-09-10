الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق يدعو منخرطيه إلى ترسيخ كل المبادرات التضامنية الواجبة إثر الفاجعة..

على إثر الفاجعة التي ألمّت ببلادنا جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب بلادنا الحبيب، أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق بلاغا عبّر من خلاله ،”عن عمِيق حُزنه للمصاب الجلل الذي ألمّ بشعبنا جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضربَ بلادنا ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، وهو الزلزال الذي أوْدى بحياة العشرات من المواطنين، وجُرح وإصابة آخرين، وتكبيدِ العديد من الخسائر المادية التي لحقت المباني والممتلكات في بعض مُدن إقليم الحوز، جنوب مدينة مراكش

”.

وأضاف”إننا في الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق، إذ نترحّمُ على الشهداء الذين قضوْا في هذا الزلزال العنيف، داعين الله أن يتغمّدهم بالرحمة، ويسكنهم فسيح جنانه، نتضرّع إليه، في ذات الوقت، أن يعجّل بشفاء المصابين، ويلهم الأسر المكلومة والمتضررة الصبر والسلوان في هذه الأوقات الصعبة التي تجتازها بلادنا، مُقدّرين ومنوّهين بموجة التضامن التي عبّر عنها المجتمع المغربي والدولي، لتجاوز هذه المحنة الصعبة.”

وسجّل أنه” أمام هول هذه الفاجعة، واستحضارا منها لما تقتضيه كارثة الزلزال من تكريس للحس الوطني التضامني، فإن الفرع الجهوي يُهيب بمنخرطيه من صحافيين ومراسلين صحافيين ذكورا واناث في ربوع الجهة للتجند والتعبئة والإسهام في كل المبادرات التضامنية الواجبة إثر هذه الفاجعة

.

داعيا إياهم إلى الإسراع في الانخراط بكثافة في عملية التبرع بالدم، ومؤكدا أن الفرع يبقى، بأطره ومكوناته النقابية، متأهبا ومجندا للمساهمة بفعالية في كل المبادرات التضامنية، للتخفيف من حدة خسائر هذه الفاجعة ويجدد تضامنه مع عائلات كل الضحايا “.

وشدّد أنه”وبقدر اعتزاز الفرع بالمجهود الذي بذل من طرف المهنيين في محاصرة الأخبار الزائفة، أو تعلق الأمر بمواجهة محاولات نشر الإشاعات وتحري الدقة في نقل الأخبار، فإننا ندعو الزملاء وكافّة نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الى تقدير حسّ المسؤولية، وعدم السقوط في مطبّ التهويل وتخويف وترعيب المواطنين، وتدعو إلى اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية مع ذكر هذه المصادر.

إن بلادنا في ضوء هذه الكارثة تعيش ظروفا صعبة، ومن واجب ومسؤولية الصحافيين والمراسلين الصحافيين المساهمة بإيجابية وفعالية كبيرة في تجاوز هذه المحنة من خلال تكثيف أجواء التعبئة الوطنية ونشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية وتوعية المواطنين والمواطنات والرفع من معنوياتهم، والتصدي بحزم وقوّة إلى كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

التوقيع : مصطفى قشنني

الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية

للصحافة المغربية بجهة الشرق