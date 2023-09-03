ضباعٌ في عرين بن مهيدي

رمضان مصباح

المشهد السوريالي:

استُنفرت ضباع البحرية العسكرية الجزائرية ،في مرسى العربي بن مهيدي ، لمواجهة كوكبة من شباب « الجيتسكي « المغاربة ؛تحسبهم – كما تحسب كل صيحة عليها – كتيبة من البحرية الملكية ،مغيرة على الجبل الأسود الكالح ،الذي يشرف من علٍ على الجوهرة المغربية الزرقاء،الدائمة النشاط والبهاء.

وأبت ألا ترى فيهم إلا غزاة مدججين بالسلاح ،حتى وهي ترى أنهم مجرد طيور أبابيل ،عشاقٍ للسرعة والبحر؛وقبلهما الوطن الحاضن لبهجة العودة من الغربة.

وعاثت فيهم قتلا ،كأي جبان لا يقوى إلا على العُزل.

هوى الشابان بلال وعبد العالي ،شلالين من دم ،يطهر طهارتهما الأبيض المتوسط ،الذي تأبى أمواجه الاعتراف بالحدود ؛كما ترسمها أنانية الناس وتباغضهم.

وما دام الشاطئ واحدا في ملك هذا الأبيض المتوسط ،فقد شيعتهما الأمواج إليه ؛لكن الخرائط الملغومة جعلت أحدهما يقع في الجزائر والآخر في وطنه.

في عمق اللوحة الدموية:

لا يوجد غير التاريخ المشترك ،في إقليم بركان –كما في وجدة وسائر الوطن – الذي احتضن ،ب »واوْلوت » ، لسنين عديدة ،ثكنة لجيش الحدود الجزائري ؛بقيادة بوخروبة (هواري بومدين).

وقد صادف أن اشتغلتُ ،في مستهل سبعينيات القرن الماضي ،معلما بفرعيتها المدرسية ؛واستمعت مرارا إلى روايات محلية مرعبة ومتعددة ،عن » بئرالشر » القريبة من المدرسة ؛ التي كان هذا القائد الدموي يلقي فيها بجثث قتلاه من جزائريي الثورة.

(بوخروبة لم يطلق رصاصة واحدة في مواجهة المستعمر.)

لم أقف عليها مباشرة ؛وحبذا لو تُفضح – من خلال استكشافها – هذه المرحلة الدموية ،التي شكلت منطلق دولة عسكرية مقيتة ،سطت على الشرعية التحريرية ،وأعدمت عددا من القادة الكبار ؛آخرهم المرحوم بوضياف.

هاهم القادة ،في صورة تذكارية بضيعة أولاد بلحاج؛وهم مطمئنون إلى الحماية المغربية البركانية ؛التي انخرطت بمالها ودمائها في نصرة الإخوة الأشقاء ،كما توهمنا.

لو امتلكت ضباع بن مهيدي نتفا فقط من الحس التاريخي المشترك ،لما فزِعت ولما أطلقت رصاص الجبن، من شدة الهلع ،على شباب سعيد بالبحر ليس الا.

كم استراح بوخروبة ،متخفيا،بموقع ببركان ؛وهو يشفق على نفسه من الصعود ليلا إلى واولوت؛وكم سمع في دجى الليل طرقا خفيفا ،وراءه قادمٌ متخفي ،بين يديه طعام ساخن .

هذا هو الإقليم الذي أبت ضباع بن مهيدي إلا أن تردي اثنين من شبابه،بكل خبث دم بارد.

والأمَرُّ أنها تركتهما طافيين تبعثرهما الأمواج كما اتفق .

عرين بن مهيدي:

اسم المكان ،وحده ،يختزل الثورة الجزائرية كلها ؛في نقاء وتوهج شراراتها الأولى.

حينما نقله الجنرال « سواريس » – كما اعترف في مذكراته – من السجن إلى ضيعة في الحواشي ليخنقه بيديه ،ويتركه معلقا ،إيهاما بالانتحار؛كان يدرك أنه يمسك بعقل الثورة المندلعة.

ولم يكن في بدايات الثورة غير علمين كبيرين :محمد بوضياف ،والعربي بن مهيدي .

قتله الجنرال سواريس بيديه ،وبعد عشرات السنين أثقل عليه السر ،لأن الرجل بثقل جبل ،فأفشى الحقيقة ،وفضح وجه فرنسا المرعب ؛الذي يعاود اليوم تاريخه الاستعماري في إفريقيا.

ولو لم يقتله « سواريس » لقتلته الجزائر العسكرية المستقلة ،كما فعلت ببوضياف وآخرين.

مجرمان والمظلمة واحدة.

« هذا المرْبط والفارس فين راهْ »؟

بن مهيدي، هذا الذي يحمل مرسى « بورساي » اسمه اليوم ،ارتبط عضويا برجالات السند المغربي للثورة الجزائرية؛لتواجده في مهام متعددة ما بين وهران والناظور المغربية.

تبا لكم ياضباع البحرية العسكرية الجزائرية ،وبئس ما فعلتم؛وأنتم لا تستوعبون اسم المكان الذي تدنسون.

واني أربأ بهذه الجغرافية الباذخة أن تطأها أقدامكم الهمجية.

رحم الله بن مهيدي ،وكل الشهداء المغاربيين.

حينما اُحضرت والدتُه،غب استقلال الجزائر، لتشهد تدشين تسمية شارع باسمه قالت: » هذا المربط،والفارس فين راه »؟

أحر التعازي وأحزنها لأسرتي الشابين الشهيدين ،وللمغاربة قاطبة.