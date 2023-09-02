بلاغ إخباري بتنظيم وقفة احتجاجية لإدانة النظام الجزائري بعد مقتل شابين مغربيين على الساعة 1 امام البرلمان المغربي

تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم:

وقفة احتجاجية يوم الإثنين 04 شتنبر 2023 على الساعة الواحدة زوالا أمام البرلمان المغربي

احتجاجا على اقتراف حرس الحدود الجزائري لجريمة اغتيال شابان مغربيان مساء الثلاثاء مما يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاك شنيع اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين,

و الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تعزي أسر الشهداء المغاربة ضحايا إجرام العسكر الجزائري فإنها تؤكد من خلال احتجاجها:

· إدانتها لهذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي.

· تأكيدها خرق نظام العسكر الجزائري للقانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية.

· تنديدنا بالسياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا وشعبا, كان من نتائجها عملية الاغتيال لمواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح

· دعوتها الدولة المغربية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني وإلى ضبط النفس وعدم الإنجرار لردود فعل غير محسوبة.

القنيطرة في: 02 شتنبر 2023

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Sedraoui Driss