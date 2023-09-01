العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة: دَوْرُ بَنْعودة عصمان (1917-2003) في دَعْمِ ثورة التحرير الجزائرية ـ الحلقة 11

بدر المقري

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يشترك أهل وجدة في معرفة بَنْعودة عصمان رحمه الله (1917-2003)، من جِهَتَيْنِ:

– أنه من البُيوتات الكبرى التي ساهمت في إِثْراءِ الذاكرة الجماعية الخصبة بِمَدينَةِ وَجْدَةَ.

– لا يكادُ الناسُ يعرفون عنهُ إلا مَسارَهُ المهني باعتبارهِ خليفةَ باشا مدينَةِ وَجْدَةَ، ثم باشا المدينة.

وقد اخترتُ الإشارة بِإيجازٍ إلى المُضْمَرِ في محطاتٍ من حياة بَنْعودة عصمان رحمه الله:

– مدير مدرسة (زيري بن عطية) التي أَنْشَأَها في (دَرْب العَرَبي) بِوَجْدَة، الأستاذ مصطفى المَشْرَفي يرحمه الله، إلى حدود عام 1959.

– مساهمته في تأسيس نادي المولودية الوجدية، في يونيو 1943.

– عُضْوِيتُهُ في (الجمعية الأندلسية للفنون والآداب) التي تأسست بِوَجْدَة سنة 1921، ابتداء من يوم 24 غشت 1944.

– مُشارَكَتُهُ، كَدَأْبِ المغاربة، في دَعْمِ ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962). ومما يَشْهَدُ على ذلك، الوثيقَتانِ الْآتِيَتانِ:

1- ] الجمهورية الجزائرية

جبهة التحرير الوطني الجزائرية وجيش التحرير الوطني الجزائري

\ شهادة \

نشهد بأننا توصلنا من الأخ بَنْعودة عصمان، مدير مدرسة بِوَجْدَة، بِ:

317 كتاب مدرسي و رواية، هِبَةً لِلاجِئينا.

و نُعْرِبُ لَهُ عن تَشَكراتِنا الخالصة لِتَبَرعِهِ الكريم.

– و حُررَ بِوَجْدَة، يوم 30 ماي 1957 – [

2- ] الجمهورية الجزائرية

جبهة التحرير الوطني الجزائرية

فيدرالية المغرب الشرقي

\ شهادة \

تشهد اللجنة الفيدرالية، المسؤولة عن منظمة جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالمغرب الشرقي، بِأَن المغربي الأخ عصمان بَنْعودة، مدير المدرسة الحُرة (زيري بن عطية) بِوَجْدَة، قد وَضَعَ طَوْعاً رَهْنَ إشارةِ خِدْماتِنا في مساعدة اللاجِئين، البضائعَ المختلفةَ المشار إليها أَدْناهُ:

– 19 فستاناً للفتيات

– سترة واحدة

– 5 ألبسة داخلية

– 13 قميصاً (أخضر اللون)

– 10 قميصاً (أزرق اللون)

– 3 أقمصة للأطفال

– سترتان للأطفال

– 7 سترات بدون أكمام للكبار

– 15 لباساً داخلياً للأولاد الصغار

– 11 معطفاً للأولاد الصغار

– 60 علبة من مسحوق الحليب.

و تُعْرِبُ اللجنة الفيدرالية عن تَشَكراتِها الأخوية للأخ عصمان بَنْعودة لِتِبِرعاتَهِ لِفائدَةِ لاجِئينا.

– و حُررَ بِوَجْدَة، يوم 25 يناير 1959 –

اللجنة الفيدرالية [