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عندما يقبل لاعبو الرجاء البيضاوي بالظلم التحكيمي !!

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الطيبي عمر
انهزم فريق الرجاء في مواجهة النصر السعودي برسم منافسات كأس الملك سلمان (3/1) بقرار مسبق من الحكم المصري وهذا امر كان متوقعا على كل حال!!
لكن ما لم يكن متوقعا ولا مستساغا هو عدم احتجاج لاعبي الفريق البيضاوي على تجاوزات الحكم المصري التي كانت فاضحة وبالجملة !!
الزنيتي لما سئل في ختام المقابلة عن سبب تلقي شباكه ثلاثة أهداف متتابعة خلال الشوط الاول، رد بان ذلك سببه « أننا دخلنا المقابلة حشمانين »، فهل يعود عدم احتجاج اللاعبين على الظلم التحكيمي هو كذلك إلى كونهم  » كانوا حشمانين  » ..
قد يكون ذلك هو السبب وقد يكون هناك سبب اخر وهذا هو المرجح .. وتبقى الحقيقة التي لا بد من قولها وهي « ان من يحشم لا يمكنه المنافسة والفوز في كرة القدم  » ومن الاحسن له ان يبقى في دارهم

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