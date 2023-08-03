وغَشِيَتِ الجِدِّية مَغربًا في خاطري

رمضان مصباح

الحلقة الرابعة

توارد أم تجاوب؟

في الحلقة الثالثة:



سعيت الى حمل قضاتنا على رداء العفة ،تسبق البُردة الرسمية السوداء المعروفة لهم؛ ليكونوا فعلا في مستوى ما يحوزونه من مُلك – وليس من أساسه فقط – مهيمنٍ على أحكامهم ،كما فصلت.

وجدت صدى هذا السعي في الخطاب الملكي العرشي والسامي ؛ وسواء كان الأمر تواردا وتصاديا فقط ،أو تجاوبا ،فالعلة واحدة :

شيء ما يخالط بعضا من جسم القضاء، وليس كله .هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأحكامهم.

وبمفهوم المخالفة الأصولي،لن نجد ما يقابل الجدية الواردة ،مكررة بحدة، في

المتن الملكي سوى ألفاظ: السَّفه ،الخِفة، الهزل..

وفي قاموس المعاني:

1. جِدّيّة :اسم

– مصدر صناعيّ من جِدّ: رصانة، رزانة تدلُّ على الحالة النفسيَّة والبدنيَّة للإنسان-

.1 جِدّيّ:

– اسم منسوب إلى جِدّ

– وقور، رصين

– الأمر جدِّيّ : حقيقي غير هزلي

– رَجُل جدِّيّ: جاد، وجيه، خبير بالأمور ذو شخصيّة جادّة مميَّزة.

أما صاحب ديوان الحماسة –أبوتمام- فلم يجد ما يقابل به الجد غير اللعب:

السيف أصدق أنباء من الكتب **في حده الحد بين الجد واللعب

وعليه فحينما يختار النطق الملكي لفظ الجدية ؛يطالب بها المؤسسات الادارية، القضاء، والأحزاب السياسية ؛فهو يفضل السكوت عن نواقضه التفصيلية؛ تأدبا ملكيا منه.

ولورود لفظ الجدية ،وفي خطاب العرش ،مكررا عدة مرات ؛فقد ارتقى الى أن يكون عنوانا عريضا للخطاب كله.

وخطب العرش ،بطبيعتها وزمنها، خطب استراتيجية، تُحدد الرؤى الملكية و المعالم الكبرى، الهادية و المسيجة للأداء الحكومي والتشريعي ،والتأطيري للأحزاب السياسية .

من خطاب الجدية الى نهج الجدية:

أَن تقرر أن تكون جادا ،لا يعني أن هذا سيحصل فعلا منك ؛بين شهيق وزفير.

حروف الجدية معمار متكامل ،يبنى لبنة لبنة. هي ليست حالة عرضية ،كأن تقرر الصوم غدا، مثلا.

اذا خالط الهزل تنشئتك الاجتماعية ،المدرسية، والأسرية ،وحتى الوظيفية ،فلن يسهل عليك حزم أمرك ،وشد رحالك ،في مسالك الصرامة والرزانة والحصافة .

والهزل هنا ليس بمعنى المزاح وخفة الدم ،مِلح العلاقات كلها ؛وانما بمعنى الطيش واللامبالاة والاستخفاف بكل شيء.

ونظرا لعسر التحول السريع ،يجمل بنا أن نتحدث عن نهج/منهاج متكامل للجدية ،يشتغل في اتجاه التنزيل الأمثل للاستراتيجية الملكية ؛على المدى القريب ،المتوسط ،والبعيد.

ولضيق الحيز سيتم التركيز على المدى القريب ؛أي كيف نجني الثمار العالقة في أشجارنا ،هنا والآن؟

أما التفكير في ما سيغرس من أشجار ،وكيف، فهذا يتطلب روية وتفكيرا مستقبليا حصيفا.

1.ربط المسؤولية بالمحاسبة:

بقدر ما سما هذا الربط وارتقى الى الدستورية، بقدرهما توالت أوضاع وحالات مؤسسية انحط فيها هذا المبدأ/القاعدة ،وديس بالأقدام .

عبث العابثون بقراراتهم ،واشتطت أحكام العدالة ،وتدافع السياسيون ،وأولو الثراء، بوحشية شرهة ؛ولا أحد استل هذا السيف العلوي(نسبة للإمام علي ) ليقطع به دوابر الفساد أنى لاحت.

وبدت قليلة وخجولة لحظات المحاسبة الحقيقية ،التي تؤكد أن القاعدة شغالة ،حينما يراد لها ذلك.

وهذا خطير طبعا لأن اشتغالها يجب أن يكون ذاتيا وآليا ومستقلا عن العواطف والولاءات والاخوانيات. وهذا طبعا من عزم الأمور.

ان أخطر الفساد وأهولَه ما يقع من مسؤولين كبار ،في رتب من الدولة حساسةٍ؛ لكن حينما نقف على لوائح الأحكام ،وحتى السجون ،نجدهم قلة القلة ضمنها.

وهذا لا يلد الجد ولا يكرسه.

2.اختيار المسؤول ،المتوقع منه الصلاح « المدني« :

حينما يُحاسَب مسؤول ،ويدان قضائيا ؛فان ادانته تتضمن ادانة من اختاره واقترحه للمسؤولية؛ سواء ما يدخل منها في اختصاص الملك ،أو رئيس الحكومة، أو الوزراء.

ان للفساد – كما الصلاح- جينيالوجيا ،ولو متخفية يجب أن تخضع للفحص المجهري ؛صيانة للمسؤوليات من العبث.

(استحضروا هنا من رفع رايات الفساد جهارا نهارا ،على مدى عقدين من الزمن؛ ورغم هذا اختاره أغلب نواب الأمة رئيسا للجنة العدل والتشريع. )

هذا هزل يُرى من القمر ،ولا يحتاج الى مجهر.

أي عبث مؤسسي أكثر من هذا؟ وهل مطلب الجدية فقط يكفي هنا.

3.الكفاءة تجُبّ القرابة:

في هذا المغرب الذي في خاطري أتممت السبعين من عمري ،وما تناهى الى علمي ،الا لماما، اعمالٌ لهذه القاعدة التي نحتُّها من الحجب في الميراث.

ان الانسان الكفء ميالٌ بطبعه الى ظل الوحدة ،كاره للنور والبهرجة. ولولا أنه هكذا ما تأتت له الكفاءة التي تبنى بالصبر ووطء الشوك.

لكن لوائح المسؤوليات غالبا ما تتحرك ضمن محيط ضيق ؛لا تشرق فيه غير الحزبية والقرابة والولائية ..

طبعا الحصيلة معروفة ؛ولارادع مادام ربط المسؤولية بالمحاسبة كنمِرٍ في قفص.

حتى انتهينا الى أزواج يعينون في دواوين ،وحالة مدنية ترحل عائليا الى البرلمان « بالحنة والزواق ».

هكذا ينحرف القطار عن السكة ،ويواصل انحرافه لاهثا في البراري ،كتلة حديد وجبلا من غبار.

ومثال جدية الفريق الوطني ،الذي اختاره جلالة الملك ،يصلح اثباتا للكفاءة التي تجب القرابة:

لو بحث الركراكي ،وهو يشكل « حكومته الكروية »، عن سيدي وللا، لما جرى ما جرى ؛حتى أدركنا مصاف الفرق الراقية .

لقد عَجم رُكب لاعبيه واختبر صبرهم وذكاءهم؛ مهما تكن أسماؤهم وأوساطهم.

وقد رأينا جميعا أسرهم الشعبية ،تلج القصر الملكي منبهرة ،وما مر بها ولو حُلما بأن كل هذا سيحصل.

وما حلمنا بدورنا بأننا ستفيض بنا الشوارع ابتهاجا بنصر كروي .

فعلى نهج الركراكي يجب أن تُعجم العيدان ويختار منا ،ليس الصلب الذي يكسر ،ولا الليِّن الذي يعصر ؛وانما من كان بين ذلك قواما.

هذا على المدى السريع والقريب ؛ويحتاج طبعا الى انطلاقة رجاجة ،تُعضد الترسانة القانونية ،الواجبة الاعمال تلقائيا وآليا.

والى حلقة أخرى من مغرب في خاطري