بالجدية والحزم تتقدم الأمم!

اسماعيل الحلوتي



كما هي عادة المربي الجاد والمسؤول في إسداء النصح لكل من هم حوله دون كلل ولا ملل، أبى جلالة الملك محمد السادس أيده الله إلا أن يعود مرة أخرى لتقديم درس بليغ للشعب المغربي الأبي في معنى الجدية في العمل وربط المسؤولية بالمحاسبة، خلال الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة مساء يوم السبت 29 يوليوز 2023، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء عرش المملكة المغربية الشريفة، الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

فهذا الخطاب التاريخي الذي يعد بمثابة نبراس منير للقادم من الأيام، جاء هو الآخر على غرار الخطب الملكية السامية السابقة، مليئا بالرسائل والعبر لعديد الفاعلين السياسيين والمنتخبين والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات الوطنية، من أجل حثهم على المزيد من التفاني في العمل بحس وطني صادق وروح المسؤولية، بهدف الاستجابة لانتظارات المغاربة والعمل على إسعادهم، جاعلا من الجدية والصرامة مدخلا لأي نجاح مأمول، حيث قال بهذه المناسبة الرفيعة: « والجدية كمنهج متكامل، تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والاستحقاق وتكافؤ الفرص »

والجدية نقيض الهزل والتهاون والتقصير، فهي الصرامة والحزم في تحمل المسؤولية، وتعد من بين أبرز الصفات الأساسية والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن تلازم كل رب أسرة في البيت وكل مسؤول يعاهد الله على خدمة وطنه وأبنائه، وفي ذلك قال الحق تعالى في سورة مريم الآية 22: « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » أي تعلم الكتاب بما يلزم من قوة، والمراد هنا العمل بجد واجتهاد ومثابرة، مع تسخير كل الإمكانات المتوفرة، بعيدا عن الأعذار والمبررات التي لا تجدي نفعا. ويشترط في ذلك الحرص الشديد على احترام الوقت، السرعة في التنفيذ دون تسويف أو تلكؤ والإصرار الدائم على بلوغ الأهداف المرجوة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة…

وقد أعطى القائد الملهم نموذجين واضحين عما يمكن جنيه من ثمار طيبة، عندما نجعل من الجدية حافزا أساسيا في العمل الدؤوب وامتلاك القدرة على تحمل المسؤولية بروح وطنية عالية، مؤكدا على أن الشباب المغربي قادر على إبهار العالم، ورفع التحديات كلما توفرت له الظروف الملائمة في تسطير الملاحم وتحقيق الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة، كما هو الحال بالنسبة للمنتخب الوطني الذي استطاع أن يقدم للعالم أجمع في فعاليات كأس العالم (قطر 22) أجمل صور عن حب الوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وإثارة مشاعر الفخر والاعتزاز لدى كل مكونات الشعب المغربي. وأشار في ذات السياق إلى أن الجدية تتجلى كذلك في مجال الإبداع والابتكار، الذي يتميز به الشباب المغربي في كافة المجالات، وخص بالإشادة إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع، بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وتقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب مغربي.

فلنحمد الله العلي القدير على ما أنعم به على بلادنا بأن جعل قائدها من الشخصيات الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة والقدرة على استشراف آفاق المستقبل، التي تمكن المغرب في عهدها من تحقيق عديد المنجزات ومواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات. ونحمده تعالى كذلك على ما عرف به المغاربة من خصال الصدق والتفاؤل، والتسامح والانفتاح، والاعتزاز بتقاليدهم العريقة، وبالهوية الوطنية الموحدة، وتميزهم أيضا بالصبر والقناعة والجدية في التعامل وحفظ الأمانة واحترام حقوق الغير.

وليست الجدية بالميزة التي يمكن لأي كان الاتصاف بها، بل هي أولا وقبل كل شيء تربية وسلوك، ولا تتوفر إلا لكل ذي قلب سليم وضمير حي، ممن يقدر جسامة المسؤولية المنوطة به ويعمل جاهدا على عدم التفريط فيها. فالجاد من الناس هو من لا يتساهل ولا يتهاون في القيام بواجبه واحترام حقوق الغير، لا يضعف أمام الإغراءات مهما كانت قيمتها وشكلها، ولا يتردد في الاعتراف بالخطأ ومحاولة تجاوزه وعدم تكراره، يجاهد من أجل إثبات الحق والجهر به مهما كلفه الأمر من تضحيات باجتهاد ونكران الذات، يعامل الناس على قدم المساواة، لا يرجح مصالحه الذاتية على المصلحة العليا للوطن، ولا يحابي أحدا من أقاربه أو أصدقائه على حساب سواه…

إننا نعتز بشهادة قائدنا الملهم عندما يؤكد أمام العالم على أن ما تحقق من إنجازات في عديد المجالات، يعود فيه الفضل بالأساس إلى التلاحم القائم بين العرش والشعب، وإلى ما عرف به المغاربة من قيم نبيلة وخصال حميدة، وعلى رأسها الجدية في العمل وحسن المعاملة. بيد أن هناك في المقابل أشخاصا ينعدم لديهم الشعور بالمسؤولية ويفتقرون إلى روح المواطنة وصيانة الأمانة، وهم تلك الفئة من المفسدين والمستهترين، وناهبي المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت في بضع سنوات دون أن يطالهم سيف المحاسبة، حتى أنهم أصبحوا يشكلون « جيوب المقاومة » التي تحول دون أي تقدم أو ازدهار، ومن بين أبرز اللوبيات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. فهل تتحرك مؤسسات الدولة بالجدية والحزم اللازمين لمواجهة آفتي الفساد والاستبداد وتفعيل آليات تخليق الحياة العامة؟