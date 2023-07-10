هل يعتبر الانسان محبوبا لأنه اهل لذاك ، ام ان فقدان المناصب يفقده حب وتقدير الاخرين ؟

سليمة فراجي



فقدان المناصب يغير طريقة التعامل

قام الممثل الشهير ( أرنولد شوارزينجر ) بنشر صورة له وهو نائم في الشارع تحت تمثاله الشهير المصنوع من البرونز، وكتب بحزن كيف_تغيرت_الأوقات

– سبب كتابته للجملة ليس فقط لإنه كبر في السن، لكن لأنه عندما كان حاكم ولاية كاليفورنيا .. قام بإفتتاح الفندق الذي يوجد التمثال أمامه ..

– المسؤولون عن الفندق (وقتها ) قالوا لأرنولد : في أي وقت يمكنك المجئ ولك غرفة محجوزة بإسمك مدى الحياة ..

وعندما ترك أرنولد الحكم وذهب للفندق، الإدارة رفضت إعطائه الغرفة بحجة أن الفندق محجوز بالكامل !

فأحضر غطاء .. ونام تحت التمثال .. وطلب من الناس أن تصوره ..

ومن خلال تلك الصورة يريد ان يبعث رسالة هامة .. أنه عندما كان في السلطة وله منصب .. كان الجميع يجاملونه وينافقوه .. ولما فقد هذا المنصب نسوه ولم يوفوا بوعدهم له ..

نعم .. الأوقات تتغير .. فلا تثق بمنصبك .. ولا بمالك .. ولا بقوتك .. ولا بذكائك .. فكل ذلك لن يدوم .. ولن يبقى منه سوى ذكرى .. وأعمالك الحسنة التي ميزتك في الحياة هي وحدها تبقى في ذاكرة الناس

ما اروع ان يُحَب الانسان لأنه اهل لذلك وليس فقط لمنصبه ومركزه….