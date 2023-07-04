جهة الشرق مجلس جهة الشرق يصادق على نقط جدول أعمال دورة يوليوز 2023

الممـلـكـة المغربــــــية

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مجلس جهة الشرق يصادق على نقط جدول أعمال دورة يوليوز 2023

عقد مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين 03يوليوز الجاري، الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر يوليوز2023، والتي ترأسها السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق، بحضور السيدات و السادة أعضاء مجلس جهة الشرق والسادة ممثلي الهيئات الاستشارية بالمجلس، و السيدات و السادة رؤساء المصالح اللاممركزة، إذ خصصت للدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة تروم تنمية وتأهيل العالم القروي ودعم البرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له بالمناسبة، إن هذه الدورة تطرح مجموعة من القضايا التنموية التي تندرج في صميم انشغالات مجلس الجهة، حيث يهدف من خلال معالجتها وتناولها بالدراسة والمصادقة إلى توفير بيئة عامة مساعدة على تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفق مبادئ الحكامة الترابية

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وأضاف السيد عبد النبي بعوي، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والمتعلقة بتشجيع الانخراط الجماعي في تفعيل برامج النجاعة الطاقية والمساهمة في بناء منظومات حضرية مستدامة، فقد حرص المجلس على تخصيص حيز كبير من النقط لمجال الإنارة العمومية وفق رؤية مستدامة وذلك لفائدة 20 جماعة تابعة لجهة الشرق.

ولفت إلى أن هذه الدورة تتميز بتنوع قضايا الاتفاقيات التي تطرحها للدراسة والمصادقة، فمنها ما يرتبط بالمساعدة التقنية المعمارية بالعالم القروي وكذا لفائدة ساكنة المجالات القروية الواقعة بالشريط الحدودي، فضلا عن الشراكة والتعاون الدولي اللامركزي ومقاربة النوع، والنهوض بالرياضة المدرسية.

وأوضح السيد بعوي، على أنه من أجل ضمان التنافسية المجالية وَوَجَاهَة المشاريع ونجاعة الفعل التنموي على جميع المستويات، ينبغي التأكيد على أهمية ترسيخ الثقافة التشاركية والانفتاح، إلى جانب تعزيز اليقظة المؤسساتية المبنية على جمع وانتقاء وتحليل المؤشرات والمعطيات، فضلا عن تفعيل آليات التتبع والتقييم والتقويم، كل ذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لمسار التنمية بجهة الشرق وفق قواعد التدبير الحديث للمؤسسات.

ومن جهتهم، انكب السيدات والسادة أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال أشغال الدورة مناقشة نقط جدول أعمال الدورة، والمتعلقة ب »الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون متعلقة ببرنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لساكنة المجالات القروية الواقعة على الشريط الحدودي لجهة الشرق؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تتعلق بتمويل وإنجاز مشاريع من أجل تزويد ساكنة العالم القروي بعمالة وأقاليم جهة الشرق بالماء الصالح للشرب؛ الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار تمويل وإنجاز مشاريع تنمية وتعبئة الموارد المائية بإقليم فجيج؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع تهيئة جنبات واد بوعرفة بمدينة بوعرفة إقليم فجيج؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومجلس جهة الشرق من أجل توفير الظروف الملائمة للممارسة الرياضية والنهوض بالقطاع الرياضي المدرسي على مستوى جهة الشرق ».

هذا، بالإضافة إلى « الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق والعصبة المغربية لحماية الطفولة؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق وجمعية جهات المغرب من أجل المساهمة في برنامج « منح سمو الأميرة للا مريم »؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تهم انخراط مجلس جهة الشرق في جمعية جهات المغرب؛ الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الاطار للشراكة بخصوص تنفيذ مشروع PEG (المساواة بين النوع) الممول في إطار التعاون البلجيكي وتقوم بتنفيذه جمعية أصداء التواصل Echos Communication؛ الدراسة والمصادقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جهة الشرق وجمعية أصداء التواصل Echos Communication بخصوص تنفيذ البرنامج الخماسي للتعاون للجمعية الخاص بجهة الشرق والممول من طرف بلجيكا؛ الدراسة والمصادقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جهة ايكيتي (نيجيريا) وجهة الشرق (المملكة المغربية)؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خاصة من أجل انجاز أشغال برنامج الإنارة العمومية المستدامة وفق مبادئ النجاعة الطاقية على مستوى المجال الترابي لجماعات ترابية بالجهة ؛ كما تمت الدراسة والمصادقة على قرار الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي في إطار الاتفاقية الخاصة المتعلقة بشروط وأحكام تخصيص الاعتمادات التي يمنحها صندوق التجهيز الجماعي لفائدة مجلس جهة الشرق لتغطية مساهمته من اجل تمويل برنامج الانارة العمومية المستدامة في جهة الشرق وفقًا لمبادئ النجاعة الطاقية؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خاصة تتعلق بشروط وأحكام تخصيص الاعتمادات التي يمنحها صندوق التجهيز الجماعي لفائدة مجلس جهة الشرق لتغطية مساهمته من اجل تمويل برنامج الانارة العمومية المستدامة في جهة الشرق وفقًا لمبادئ النجاعة الطاقية؛ الدراسة والمصادقة على اقتناء العقار المحتضن لمشروع بناء المدرسة الجهوية للشرطة بمدينة السعيدية؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تثنية الطريق الوطنية رقم 16 من النقطة الكيلومترية 448+000 إلى النقطة الكيلومترية 000+492 على طول 44 كلم. »