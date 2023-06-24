VIDEO بولاية وجدة : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يقوم بتنصيب العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيسا جهويا للمجالس العلمية

بمقر ولاية جهة الشرق وبناء على الثقة التي وضعها فيه صاحب الجلالة

…جرى حفل تنصيب فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق والدكتور محمد المصلح رئيسا للمجلس العلمي المحلي بوجدة، والدكتور عبد العزيز الحفياني رئيسا للمجلس العلمي المحلي بگرسيف والدكتور سعيد بنحمو رئيسا للمجلس العلمي المحلي بتاوريرت بحضور السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد التوفيق والسيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى الدكتور محمد يسف والكاتب العام الدكتور سعيد شبار

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كما حضر الحفل رؤساء وأعضاء بقية مجالس الجهة: وجدة وبركان وجرادة وتاوريرت والناضور والدريوش وجرادة وفگيگ

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