Home»Débats»يا وجدة كيراه صاريليك؟

يا وجدة كيراه صاريليك؟

/ /0/ 28
0
Shares
PinterestGoogle+
 

جمال حدادي
بمرارة و حرقة حال هذه المدينة يبعث على الشفقة على الخوف على الهلع على الحسرة؟ ما هذا يا ترى؟ ما الذي يحدث؟ لا حديث للناس سوى عن الخيبات؟
ما ذنب رجل الامن؟ ما ذنب نساء مدينة وجدة كل يوم اعتراض سبيل؟ كل يوم نشل؟ كل يوم كارثة
طوابير الدراجات تجوب المدينة في كل اتجاه بكل سرعة لا وقوف في الضوء الأحمر، روديو، اما السبت و الأحد فهم أسياد الطريق و هم الزعماء، هذا يسير بعجلة واحدة و هؤلاء بثلاثة على دراجة واحدة، و هذه دراجة ثلاثية العجلات فيها عشرة نفر، و اللائحة طويلة.
يا للا وجدة و كيوليتي …. لا تريسينتي ….لا لامبة تݣدي
إنا لله و إنا إليه راجعون
كان الله في عوننا…

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailتجار المركب التجاري سيدي عبد الوهاب ــ سوق طنجة ــ بوجدة يدقون ناقوس الخطر …ويخوضون اضرابا انذاريا …VIDEODefault Thumbnailقبل20 سنة في قنصلية المملكة المغربية بوهران..Default ThumbnailAu Maroc, c’est le vaccin qui se déplace chez les personnes âgées ou à mobilité réduiteDefault ThumbnailL’examen régional de français de l’AREF de l’oriental

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.