يا وجدة كيراه صاريليك؟

جمال حدادي

بمرارة و حرقة حال هذه المدينة يبعث على الشفقة على الخوف على الهلع على الحسرة؟ ما هذا يا ترى؟ ما الذي يحدث؟ لا حديث للناس سوى عن الخيبات؟

ما ذنب رجل الامن؟ ما ذنب نساء مدينة وجدة كل يوم اعتراض سبيل؟ كل يوم نشل؟ كل يوم كارثة

طوابير الدراجات تجوب المدينة في كل اتجاه بكل سرعة لا وقوف في الضوء الأحمر، روديو، اما السبت و الأحد فهم أسياد الطريق و هم الزعماء، هذا يسير بعجلة واحدة و هؤلاء بثلاثة على دراجة واحدة، و هذه دراجة ثلاثية العجلات فيها عشرة نفر، و اللائحة طويلة.

يا للا وجدة و كيوليتي …. لا تريسينتي ….لا لامبة تݣدي

إنا لله و إنا إليه راجعون

كان الله في عوننا…