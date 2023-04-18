بــــيــــان صـــحـــفـــي

افتتاح الفضاء الأخضر الترفيهي بمستشفى محمد السادس للصحة النفسية والأمراض العقلية وعرض مسرحية « آدم

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موازاة مع احتفالات اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 07 أبريل، المنظم تحت شعار « الصحة للجميع »، وفي إطار انفتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على محيطه الخارجي، تم مساء يوم الاثنين 10 أبريل 2023 افتتاح الفضاء الأخضر الترفيهي بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية التابع للمركز، بحضور ممثلي السلطة، ومسؤولي الشأن المحلي، ومسؤولي المركز، ومهنيي الصحة بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية، وفعاليات من المجتمع المدني وعائلات المرضى.

ويندرج إنشاء هذا الفضاء، الذي أنجز بشراكة مع مجلس الجماعة الحضرية لوجدة بتكلفة تقارب مليوني درهم، في إطار سعي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وجدة إلى أنسنة فضاءاته وتوفير أجواء مريحة خلال فترة علاج المرضى، خاصة مرضى الصحة النفسية. ويمثل هذا الفضاء متنفسا للمرضى ومجالا للقائهم بعائلاتهم، كما يتيح تنظيم الأنشطة العلاجية الموازية

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وعرفت هذه الأمسية، عرض مسرحية « آدم »، من تأليف وتشخيص نزلاء يتابعون علاجهم بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية، وعائلاتهم ومؤطري جمعية شروق للصحة النفسية. ويجسد هذا العرض أهمية الأنشطة العلاجية الموازية في التكفل بالمرضى، كما يعتبر دعوة لتغيير الصورة النمطية المشوهة عن المرض النفسي وإبراز طاقات وصمها المجتمع، وحاجيات خاصة لأسر وأشخاص يعانون من أمراض نفسية مزمنة لم ينصفهم بعد المجتمع. كما تخللت هذه الأمسية وصلات موسيقية وتكريم لمجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الجمعويين، والفنانين الذين أبدعوا في تزيين هذا الفضاء بجداريات فنية.

وفي الأخير، لا يمكن إلا أن نثمن مثل هذه المبادرات ومجهودات الشركاء المؤسساتيين، والأطر الصحية، وفعاليات المجتمع المدني، وعائلات المرضى الذين يعملون في إطار تشاركي من أجل خدمة المريض النفسي.