اقبال كبير على التبرع بالدم بمختلف مساجد وجدة خلال شهر رمضان …والدكتورة حسنة بن داحة توجه نداء في الموضوع للمواطنين VIDEO

قدوري الحسين



خلال حملة التبرع بالدم مساء يومه الأربعاء 7 رمضان المبارك 1444 الموافق ل 29 مارس 2023 بمسجد القدس بوجدة والتي ينظمها المركزالجهوي لتحاقن الدم بشراكة مع جمعية المتبرعين بالدم الجهة الشرقية وبتنسيق مع مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، والتي عرفت اقبالا كبيرا من طرف المواطنين ، خصوصا وان الحملة تقام في شهر رمضان ، حيث يعتبر فعل التبرع بالدم صدقة فاضلة ينال المتبرع بها اجرا كبيرا وثوابا مضاعفا من الله تبارك وتعالى ان شاء الله ، لأن عملية التبرع بالدم يمكنها ان تنقذ شخصا من موت محقق ، سواء بالنسبة للمصابين بامراض مزمنة ، او النساء الحوامل خلال عمليات الولادة ، او الاشخاص المصابين خلال حوادث السير ، وكذلك الذين يخضعون لعمليات جراحية معقدة . بناء على قوله تعالى : » ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا » ..

ولهذا فان الطلب على الدم لا يتوقف بمختلف المستشفيات طوال ايام السنة ، الشيء الذي يتطلب ان يكون المخزون متوفرا بشكل دائم ومستمر ….

وبهذه المناسبة وجهت الدكتورة حسنة بن داحة المسؤولة عن التواصل والتحسيس بالمركز الجهوي لتحاقن الدم ، نداء الى المواطنين بالجهة الشرقية قصد الاقبال بكثافة من اجل التبرع بالدم ، خلال هذا الشهر الكريم شهر الصيام ، حيث يتم تنظيم العديد من حملات التبرع بمختلف مساجد مدينة وجدة بعد الافطار ، وذلك تفاديا للنقص في هذه المادة الحيوية والذي يسجل عادة في شهر رمضان …ثم انه بتنظيم حملات التبرع بالدم بمختلف المساجد تعفي المتبرعين من عناء الانتقال الى مركز تحاقن الدم بحيث تقوم الطواقم الطبية الى تقريب هذا العمل التبرعي من المواطنين وتيسره لهم …

وللمزيد من التفاصيل حول حملات التبرع بالدم بالجهة الشرقية والخصاص الذي تعرفه هذه المادة خلال بعض الفترات نستمع الى نداء الدكتورة حسنة بن داحة المسؤولة عن التواصل والحسيس بالمركز الجهوي لتحاقن الدم