بيان

حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة

الإدانة لقرار المنع باعتباره شططا واضحا في استعمال السلطة واستهدافا للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.

تابعنا في حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة بامتعاض وأسف شديدين، قرارت المنع التي طالت مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المستوى الوطني احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، ومنها مسيرة الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي بوجدة.

إننا في حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة نبلغ الرأي العام المحلي والوطني :

– إدانتنا لقرار المنع باعتباره شططا واضحا في استعمال السلطة واستهدافا للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفولين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وكذا بدستور البلاد.

– تضامننا مع الرفاق/ت في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ودعمنا اللامشروط لمعاركهم العادلة والمشروعة.

– تأكيدنا على أن قرارات المنع والتضييق على الحريات العامة، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتأزما وتضع الخطاب الرسمي بدون مصداقية أمام التقارير الحقوقية للمنظمات الوطنية والدولية عن المحنة الحقوقية بالمغرب.

– مطالبتتا للدولة بالوفاء بالتزامتها ووعودها تجاه المواطنين/ت، واتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة للخروج من الأوضاع الاجتماعية المأزومة، بما يضمن كرامة المواطنين/ت ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية