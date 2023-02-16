بلاغ

بركان

بلاغ: فدرالية اليسار الديمقراطي

الهيئة المحلية بركان

فدرالية اليسار الديمقراطي بركان تدعو مناضليها ومناضلاتها وجميع المواطنين والمواطنات الى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجبهة الاجتماعية المغربية يوم الاحد 19 فبراير 2023 ..

انسجاما مع مخرجات وخلاصات المؤتمر الاندماجي لفدرالية اليسار الديمقراطي و مواقف الحزب الداعمة لقضايا الطبقات الشعبية و المساندة لكل الاحتجاجات المدافعة عن الكرامة والعيش الكريم و كل المعارك النضالية المناهضة للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام منذ عقود والتي ادت الى تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لاغلبية الفئات المقهورة و زادت وضعيتها تأزما جراء الغلاء المهول وارتفاع اسعار اغلبية المواد الاستهلاكية الاساسية اضافة الى خنق وقمع الحريات و استمرار مسلسل الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات للمناضلين و الصحفيين ، والمدونين، والأطر المفروض عليهم التعاقد…

واستحضارا لمحطة 20 فبراير في ذكراها 12 ، وما تجسده من ارث نضالي وما تشكله شعاراتها من راهنية ، فان الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي بركان تعلن عن ما يلي :

– تنديدها بالارتفاع المهول للاسعار وغلاء المعيشة وتطالب الحكومة بالتدخل العاجل لوقف تدهور الوضع الاجتماعي لاغلبية الطبقات الشعبية وحمايتها من لهيب هذا الغلاء المهول .

– دعمها ومساندتها لجميع الحركات الاحتجاجية للفئات المتضررة من السياسات اللاشعبية وتدعو جميع مناضليها ومناضلاتها وجميع المواطنين والمواطنات الى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعا اليها الاتحاد الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببركان والجبهة الاجتماعية المغربية يوم الاحد 19 فبراير 2023 انطلاقا من ساحة المسيرة (المارشي سابقا ) على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال دفاعا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ..