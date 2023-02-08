هام جدا لساكنة تاوريرت ونواحيها : العرض الصحي بإقليم تاوريرت، يتعزز بتخصصات طبية جديدة

اعلنت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باقليم تاوريرت ان المستشفى الاقليمي بتاوريرت تعزز أخيرا بتخصص جد مهم يعتبر مكسبا كبيرا لساكنة مدينة تاوريرت ونواحيها ويتعلق الأمر : » بطب المسالك البولية وجراحة الكلى وعلاج أمراض الذكورة والعقم لدى الرجال » وذلك بتعيين طبيب متخصص في هذا المجال يتميز بكفاءة علمية عالية ، وحنكة كبيرة ، وتجربة متميزة في اجراء مختلف العمليات الجراحية في هذه التخصصات … بالاضافة الى خصاله المتمثلة في التضحية ، التواضع ، وحب مهنته ، ويتعلق الأمر بالدكتور محمد ايناو

وفي ما يلي الاعلان الذي قامت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاوريرت بنشره ، وتتوفر الجريدة الالكترونية وجدة سيتي على نسخة منه

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مندوبية وزارة الصحةوالحماية الاجتماعية

اقليم تاوريرت

جهة الشرق

إعــــــــــلان

« العرض الصحي بإقليم تاوريرت، يتعزز بتخصصات طبية جديدة«

تنهي مندوبية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بإقليم تاوريرت إلى علم ساكنة الإقليم، أن العرض الصحي بإقليم تاوريرت تعزز بتخصص طبي جديد، يتعلق بطب المسالك البولية وجراحة الكلى وعلاج أمراض الذكورة والعقم لدى الرجال، وذلك يأتي في إطار مواكبة ورش تنزيل الحماية الاجتماعية.

ومن شأن التخصص الطبي الجديد، أن يساهم في تلبية حاجيات الساكنة فيما يتصل بعلاج ومتابعة الأمراض التالية



– حصى الكلى والمسالك البولية

– أورام الكلى والمثانة والبروستات والأعضاء التناسلية .

– علاج أسباب العقم وتأخر الإنجاب لدى الرجال.

– الضعف الجنسي.

– التهابات المسالك البولية.

– اعتلال التبول والسلس البولي.

– أعراض تضخم البروستات وتضيق مجرى التبول.

– العمليات الجراحية الترميمية للتشوهات الخلقية في المسالك البولية.

مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.