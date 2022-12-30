المغرب يشترط على الجزائر فتح الأجواء لرحلة جوية مباشرة للمشاركة في كأس أفريقيا للمحلين بالجزائر

قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجماع عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير، إن لم يسافر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط .

وتم اتخاد هذا القرار خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وقد ذكر السيد فوزي لقجع، بقرار المكتب المديري في اجتماعاته الأخيرة بمشاركة المنتخب الوطني لأقل من 23سنة، حيث تمت الاشارة إلى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للاتحاد الافريقي للعبة بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.

وطالبت بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.

وفي السياق ذاته، اتفق المكتب المديري للجامعة، أنه في حال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، فإن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لن تتوقف.. MAP