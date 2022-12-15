الصحافة الإسبانية تتحدث عن ضربة الجزاء الواضحة لصالح المنتخب المغربي بعد إسقاط بوفال وتكتب الحكم المكسيكي كان يجب ان يعطي ضربة جزاء واضحة…

بشرى شكير

الصحافة الإسبانية تتحدث عن ضربة الجزاء الواضحة لصالح المنتخب المغربي بعد إسقاط بوفال وتكتب الحكم المكسيكي كان يجب ان يعطي ضربة جزاء واضحة



الحكم المكسيكي على ما يبدو كان له رايا اخر او يبحث هو الاخر عن جنسبة فرنسية مثل منتخب بقية العالم الفرنسي… من المقرر على ما يبدو من سيلعب النهائي ولم يتوقعو ان المنتخب المغربي سيتمكن من الوصول للمربع الذهبي وسيحدث كل هذا الازعاج لهم

…

ما دام التحكيم تسيره اياد عليا في مثل هاته البطولات فصعب جدا يتركون فرصة للعرب وافريقيا ولهذا اقول برافو للمنتخب المغربي ولجميع اللاعبين والركراكي لانهم استطاعو كسر الطوق حتى نصف النهائي

..

وشكرا للصحافة الإسبانية رغم ان المغرب تفوق على منتخبهم الا انهم بكل حيادية اول من ندد بما قام به الحكم…