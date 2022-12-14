النصر ان شاء الله 

…. سليمة فراجي

قلوب المواطنين والدول الصديقة والشقيقة معلقة بالمنتخب المغربي ، يتردد الدعاء ويعيد صداه خشوع ملايين من المتتبعين ، تكثر الصلوات والانسان بطبعه يتوجه الى خالقه في اللحظات القوية من الحياة ،

المدرب اللامع وليد احاط بنقط ضعف باقي المنتخبات مهما تم تعظيمها من طرف الصحافة والاقلام ، وطبعا له خطط تاكتيكية من اجل محاصرة الخصم وتسديد السهام ، واللاعبون ابانوا عن استماتة وروح قتالية عالية وثقة كبيرة في النفس مع التسلح بنية صادقة ناجمة عن التعلق بالوطن وثوابته ، وارادة فولاذية تنتفي معها قبول الهزيمة ، نابعة من حب الاهل و الاوطان ، ومواجهة كل من سولت له نفسه التسليم بان الهزائم هي من نصيب الامة العربية الاسلامية الافريقية وان التفوق سيبقى حكرا ومحصورا على بعض القارات والدول حتى لا نقول على الدول التي تفننت في استعمار الدول و تبخيس قدرات شعوبها

واذ نرفع القبعة لحارس المرمى الاسطوري ياسين بونو الذي نتمنى ان لا يسدد اي سهم الى شباكه

واشرف حكيمي الذي يكفي النظر الى عمق عينيه لندرك ان استماتته من اجل تحقيق النتيجة الايجابية سيشعرنا بالاطمئنان

وسفيان أمرابط le gladiateur الذي جعل من قوة جسده حاجزا لتفادي اهداف الخصم والمنقذ من اللحظات الصعبة

وحكيم زياش رمز الانفة و الحنكة و دقة التصويب والمراوغة والثقة الكبيرة في النفس ، مع انضباط دون غرور

وسفيان بوفال الذي ابان في المقابلات السابقة عن روح قتالية عالية واستماتة رغم اللحظات الصعبة من اجل تحقيق النتائج المبهرة ،

وعز الدين اوناحي ، وغانم سايس، وسليم املاح،وجواد ياميق ، ويوسف الناصري ،ويحيى عطية الله ، وغيرهم من الذين لم تسعفني قدراتي التقنية في مجال كرة القدم لذكر ووصف تاكتيك لعبهم

كلنا ثقة في منتخبنا

وقلوبنا ودعواتنا وصلواتنا وقوة جاذبيتنا نحو النصر

ستجعلنا ننتصر

ديما مغرب